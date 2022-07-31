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Haberler Dünya SON DAKİKA: Irak'ta sular durulmuyor! Parlamentoya 2. baskın: Sadr yanlıları Meclis'e girdi

SON DAKİKA: Irak'ta sular durulmuyor! Parlamentoya 2. baskın: Sadr yanlıları Meclis'e girdi

Son dakika haberleri... Irak'ta sular durulmuyor. Siyasi gerginlik devam ederken, Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçileri, beton bariyerleri aşıp hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını bastı..

31.07.2022 16:30 - Son Güncelleme: 31.07.2022 16:41
SON DAKİKA: Irak’ta sular durulmuyor! Parlamentoya 2. baskın: Sadr yanlıları Meclis’e girdi

Sadr yanlıları bir hafta içinde ikinci kez parlamento binasını bastı. Bariyerleri yıkarak Yeşil Bölge'ye giren protestocular, meclis içinde oturma eylemi başlattı. Yeşil Bölge'de gerçekleşen protestolarda 125 kişinin yaralandığı aktarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Irak’ta sular durulmuyor! Parlamentoya 2. baskın: Sadr yanlıları Meclis’e girdi

Irak'ta son dönemdeki siyasi gerginlik devam ederken, olaylar da durulmuyor. Başkent Bağdat'ta dün yine Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçileri, beton bariyerleri aşıp hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını bastı.

SON DAKİKA: Irak’ta sular durulmuyor! Parlamentoya 2. baskın: Sadr yanlıları Meclis’e girdi

Şii lider Mukteda Sadr'ın destekçileri, Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü'ndeki beton bariyerleri yıktı. Yeşil Bölge'ye giren kalabalığa güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan olaylarda 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 125 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: Irak’ta sular durulmuyor! Parlamentoya 2. baskın: Sadr yanlıları Meclis’e girdi

Ancak güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen Sadr destekçileri iktidardaki siyasi partilerin aleyhinde slogan atarak Yeşil Bölge'deki meclis binasını bastı. Protestocuların parlamento binasını basıp işgal etmesinin ardından planlanan oturum yapılamadı ve milletvekilleri binaya gelmedi.

SON DAKİKA: Irak’ta sular durulmuyor! Parlamentoya 2. baskın: Sadr yanlıları Meclis’e girdi

SADR'IN ÇAĞRISI
Associated Press'in konuştuğu Raad Thaber isimli protestcu, "Bugün buraya yozlaşmış siyasi sınıfı devirmek ve yeni hükümet kurulması için çerçeve oluşturulmasını önlemek için geldik" ifadesini kullanırken, "Sadr'ın çağrısına yanıt verdik" dedi.

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