SON DAKİKA: Irak’ta sular durulmuyor! Parlamentoya 2. baskın: Sadr yanlıları Meclis’e girdi

Şii lider Mukteda Sadr'ın destekçileri, Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü'ndeki beton bariyerleri yıktı. Yeşil Bölge'ye giren kalabalığa güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan olaylarda 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 125 kişi yaralandı.