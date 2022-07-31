SON DAKİKA: Irak'ta sular durulmuyor! Parlamentoya 2. baskın: Sadr yanlıları Meclis'e girdi
Son dakika haberleri... Irak'ta sular durulmuyor. Siyasi gerginlik devam ederken, Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçileri, beton bariyerleri aşıp hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını bastı..
Sadr yanlıları bir hafta içinde ikinci kez parlamento binasını bastı. Bariyerleri yıkarak Yeşil Bölge'ye giren protestocular, meclis içinde oturma eylemi başlattı. Yeşil Bölge'de gerçekleşen protestolarda 125 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Irak'ta son dönemdeki siyasi gerginlik devam ederken, olaylar da durulmuyor. Başkent Bağdat'ta dün yine Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçileri, beton bariyerleri aşıp hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını bastı.
Şii lider Mukteda Sadr'ın destekçileri, Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü'ndeki beton bariyerleri yıktı. Yeşil Bölge'ye giren kalabalığa güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan olaylarda 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 125 kişi yaralandı.
Ancak güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen Sadr destekçileri iktidardaki siyasi partilerin aleyhinde slogan atarak Yeşil Bölge'deki meclis binasını bastı. Protestocuların parlamento binasını basıp işgal etmesinin ardından planlanan oturum yapılamadı ve milletvekilleri binaya gelmedi.