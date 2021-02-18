ABD'de tüp ve su kuyruğu! Teksas'ta 2,7 milyon kişiye elektrik verilemiyor
ABD'nin Teksas eyaletindeki soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlar insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamıyor. Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda öldü. Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Şehrin farklı noktalarında görüntülenen tüp alma sıraları onlarca metreyi buldu. Binlerce insan marketlere hücum etti, yeni tip koronavirüs ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde skandal diye nitelenebilecek görüntüler yaşandı. Elektrik ve su kesintileri büyük mağduriyet oluşturdu. 4 milyondan fazla kişi tamir edilmeyen hatlar nedeniyle günlerdir elektriksiz kaldı. Kesintilerden sadece evler değil iş yerleri de etkilenince dağıtım ve tedarik problemleri de yaşandı.
ENERJİ KRİZİ TÜP KUYRUĞUNA NEDEN OLDU
ABD'nin Teksas eyaletinde olumsuz hava şartlarıyla birlikte enerji krizi her geçen gün daha da büyüyor. Çürük altyapıdan dolayı meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle, milyonlarca kişi günlerdir karanlığa ve soğuğa mahkum şekilde hayatlarına devam ederken, eyalete bağlı Houston şehrinde oluşan su kuyruklarının yanı sıra tüp kuyrukları da kameralara yansıdı. Şehrin farklı noktalarında görüntülenen tüp alma sıraları onlarca metreyi buldu.