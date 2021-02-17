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SON DAKİKA: Son 12 yılın en soğuk kışı! 4 kişi öldü! 250 bin kişi elektriksiz

Son dakika haberi: İstanbul, uzun yılların ardından beklediği kara kavuştu. Megakentte hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kent adeta beyaz gelinliğini giydi. Türkiye'nin kuzey batısında soğuk ve kar yağışı etkili olurken komşumuz Yunanistan'da da durum farksız. Son 12 yılın en soğuk kışını yaşayan Yunanistan'da soğuk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. "Medea" olarak adlandırılan kar fırtınası nedeniyle 250 bin kişi de elektriksiz kaldı.

17.02.2021 12:01 - Son Güncelleme: 17.02.2021 12:01
SON DAKİKA: Son 12 yılın en soğuk kışı! 4 kişi öldü! 250 bin kişi elektriksiz

Yunanistan, günlerdir yoğun kar fırtınaları ile mücadele ederken, başkent Atina'da kar fırtınaları hayatı felç etti. Ülkede kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği ifade edildi.

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SON DAKİKA: Son 12 yılın en soğuk kışı! 4 kişi öldü! 250 bin kişi elektriksiz

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, Medea olarak bilinen kar fırtınasının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve kar fırtınasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

SON DAKİKA: Son 12 yılın en soğuk kışı! 4 kişi öldü! 250 bin kişi elektriksiz

250 BİN KİŞİ KARANLIKTA
Kötü hava koşulları nedeniyle başkent Atina'nın birçok bölgesine elektrik verilemediği ve 250 bin kişinin karanlığa mahkum olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA: Son 12 yılın en soğuk kışı! 4 kişi öldü! 250 bin kişi elektriksiz

Yunan televizyonu SKAİ'ye konuşan DEDDHE elektrik dağıtım şirketi CEO'su Tasos Manos durumun oldukça kritik olduğunu, elektrik dağıtımı için çalışmaların zor koşullara rağmen devam ettiğini kaydetti.

SON DAKİKA: Son 12 yılın en soğuk kışı! 4 kişi öldü! 250 bin kişi elektriksiz

38 elektrik dağıtım ana şebekesinde sıkıntı olduğunu söyleyen Manos, Atina'nın değişik bölgelerinde 600-700 ağaç elektrik dağıtım şebekesi kablolarının üzerine devrildiği, oluşan hasarın onarılması için 400 teknisyenin aralıksız çalıştığı ve bunlara ek olarak, 60 teknisyenin de başka illerden Atina'ya sevk edildiğini belirtti.