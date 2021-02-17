SON DAKİKA: Son 12 yılın en soğuk kışı! 4 kişi öldü! 250 bin kişi elektriksiz
Son dakika haberi: İstanbul, uzun yılların ardından beklediği kara kavuştu. Megakentte hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kent adeta beyaz gelinliğini giydi. Türkiye'nin kuzey batısında soğuk ve kar yağışı etkili olurken komşumuz Yunanistan'da da durum farksız. Son 12 yılın en soğuk kışını yaşayan Yunanistan'da soğuk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. "Medea" olarak adlandırılan kar fırtınası nedeniyle 250 bin kişi de elektriksiz kaldı.
38 elektrik dağıtım ana şebekesinde sıkıntı olduğunu söyleyen Manos, Atina'nın değişik bölgelerinde 600-700 ağaç elektrik dağıtım şebekesi kablolarının üzerine devrildiği, oluşan hasarın onarılması için 400 teknisyenin aralıksız çalıştığı ve bunlara ek olarak, 60 teknisyenin de başka illerden Atina'ya sevk edildiğini belirtti.