SON DAKİKA: Son 12 yılın en soğuk kışı! 4 kişi öldü! 250 bin kişi elektriksiz

Son dakika haberi: İstanbul, uzun yılların ardından beklediği kara kavuştu. Megakentte hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kent adeta beyaz gelinliğini giydi. Türkiye'nin kuzey batısında soğuk ve kar yağışı etkili olurken komşumuz Yunanistan'da da durum farksız. Son 12 yılın en soğuk kışını yaşayan Yunanistan'da soğuk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. "Medea" olarak adlandırılan kar fırtınası nedeniyle 250 bin kişi de elektriksiz kaldı.

17.02.2021 12:01 - Son Güncelleme: 17.02.2021 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





