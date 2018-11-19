Rusya Suriyede Su-57 uçurdu

Açıklamada, 5'inci nesil uçağın gerçek savaş durumunda yeteneklerini doğrulamak için uçuşların yapıldığı belirtilerek, uçuşlar sırasında yüksek sıcaklıklarda ve diğer zor koşullarda uçağın uçuş performansı, akıllı bilgi ve yönetim kompleksi ile silah sistemi dahil var olan tüm sistemlerin çalışmasının kontrol edildiği ifade edildi.