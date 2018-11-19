Rusya Suriye'de Su-57 uçurdu

Rus ordusunda "hayalet uçak" olarak hizmet verecek 5'inci nesil savaş uçağı Su-57, Suriye'de deneme uçuşu yaptı.

19 Kasım 2018 Pazartesi, 17:47:17 Güncelleme: 17:47:50
Rusya Suriyede Su-57 uçurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, test aşamasında olan Su-57 model 5'inci nesil savaş uçağının Suriye'deki deneme uçuşu görüntülerini yayınladı.

Rusya Suriyede Su-57 uçurdu

Bakanlık, Su-57 test uçuşlarıyla ilgili açıklama yayınladı.

Rusya Suriyede Su-57 uçurdu

Açıklamada, 5'inci nesil uçağın gerçek savaş durumunda yeteneklerini doğrulamak için uçuşların yapıldığı belirtilerek, uçuşlar sırasında yüksek sıcaklıklarda ve diğer zor koşullarda uçağın uçuş performansı, akıllı bilgi ve yönetim kompleksi ile silah sistemi dahil var olan tüm sistemlerin çalışmasının kontrol edildiği ifade edildi.

Rusya Suriyede Su-57 uçurdu

Ayrıca Su-57 mürettebatının Suriye'de 10'dan fazla uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya Suriyede Su-57 uçurdu

Öte yandan, görüntülerindeki iki Su-57 uçağının test uçuşlarını Suriye'nin hangi bölgesinde ve hangi tarihlerde yaptığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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