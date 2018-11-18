Californiada acı bilanço! Ölü sayısı giderek artıyor

California'da acı bilanço! Ölü sayısı giderek artıyor
ABD'nin California eyaletinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor. Birçok bölgeden acı haberler gelmeye devam ederken, ölü sayısının 76'ya ulaştığı açıklandı.
18 Kasım 2018 Pazar, 15:24:13
Güncelleme: 15:32:06
Havadan ve karadan yangınlara müdahale ediliyor. Bazı bölgelerde sahile kadar ulaşan yangın kontrol altına alınamıyor.
Kaliforniya'daki ölü sayısı artmaya devam ediyor.
Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, düzenlediği basın toplantısında, California'nın kuzeyinde bir kamp yerindeki yangında 2 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 76'ya yükseldiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinde yangından etkilenen bölgeleri ziyaret etti.
California'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı kullanılamaz hale getirdi.