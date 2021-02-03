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Doğu Akdeniz'de ateşle oyun! Yunan ve Fransız jetleri Türkiye'ye karşı havalandı!

SİHA korkusundan satın alınan Rafale jetlerinin de yer alacağı tatbikata Yunan savaş gemileri de katılacak ve deniz üstündeki hedefler vurulacak. Atina yönetimine desteğini göstermek isteyen Fransa, tatbikata ayrıca ayrıca dört adet A400M Atlas nakliye uçağı ile bir A330 M yakıt uçağı gönderdi. Türkiye karşıtı tatbikatı Fransa'nın Atina Büyükelçisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim izleyecek. Yunan ve Fransız gazetecilerin de davetliler arasında olduğu biliniyor.

03.02.2021 14:06 - Son Güncelleme: 03.02.2021 14:06
Doğu Akdeniz'de ateşle oyun! Yunan ve Fransız jetleri Türkiye'ye karşı havalandı!

Peş peşe tatbikatlar yapan, Türkiye'ye karşı savaş uçakları satın alan Yunanistan'da bugün tüm gözler Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde.

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Doğu Akdeniz'de ateşle oyun! Yunan ve Fransız jetleri Türkiye'ye karşı havalandı!

Hafta başında Türkiye ile 2020 yazında üç kez silahlı çatışmanın eşiğine gelindiğini söyleyen Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Salı günü Tanagra'daydı.

Doğu Akdeniz'de ateşle oyun! Yunan ve Fransız jetleri Türkiye'ye karşı havalandı!

Bakan Panagiotopoulos, Viper seviyesine çıkarılmak üzere ABD Teksas'a gidecek ilk Yunan F-16 savaş uçağının üstüne çıkarak inceledi.

Doğu Akdeniz'de ateşle oyun! Yunan ve Fransız jetleri Türkiye'ye karşı havalandı!

Aynı üsse öğleden sonra Fransız Rafale jetleri iniş yaptı, Yunan medyası savaş uçaklarının tatbikat için gelişini sevinç çığlıkları atarak kutladı.

Doğu Akdeniz'de ateşle oyun! Yunan ve Fransız jetleri Türkiye'ye karşı havalandı!

Yunanistan, Ocak ayında Atina'da imzalanan anlaşmayla altısı yeni 18 Rafale jetini Fransa'dan 2,5 milyar euro karşılığında satın aldı.