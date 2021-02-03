Doğu Akdeniz'de ateşle oyun! Yunan ve Fransız jetleri Türkiye'ye karşı havalandı!
SİHA korkusundan satın alınan Rafale jetlerinin de yer alacağı tatbikata Yunan savaş gemileri de katılacak ve deniz üstündeki hedefler vurulacak. Atina yönetimine desteğini göstermek isteyen Fransa, tatbikata ayrıca ayrıca dört adet A400M Atlas nakliye uçağı ile bir A330 M yakıt uçağı gönderdi. Türkiye karşıtı tatbikatı Fransa'nın Atina Büyükelçisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim izleyecek. Yunan ve Fransız gazetecilerin de davetliler arasında olduğu biliniyor.
03.02.2021 14:06
- Son Güncelleme: 03.02.2021 14:06