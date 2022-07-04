Danimarka’da AVM'ye silahlı saldırı! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı: "Hedefi yabancılar ve Müslümanlardı"

"YABANCI VE MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ATEŞ AÇIYORDU"

Saldırıyı gören Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşı Cihat Korkmaz, yaptığı açıklamada, önce kesik kesik silah sesleri duyduğunu ve bunun saldırı olduğunu anlamadıklarını söyledi.