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Haberler Dünya Danimarka’da AVM'ye silahlı saldırı! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı: "Hedefi yabancılar ve Müslümanlardı"

Danimarka’da AVM'ye silahlı saldırı! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı: "Hedefi yabancılar ve Müslümanlardı"

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Saldırıyı gören Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşı Cihat Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Saldırgan, kızıl saçlı Danimarkalı biriydi. Bölgeye konser için gelen kızlar önünde kaçışıyordu, onlara ateş etmiyordu. Yabancı ve Müslümanlara yönelik ateş açıyordu." dedi.

04.07.2022 00:09 - Son Güncelleme: 04.07.2022 11:47
Danimarka’da AVM’ye silahlı saldırı! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı: Hedefi yabancılar ve Müslümanlardı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

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Danimarka’da AVM’ye silahlı saldırı! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı: Hedefi yabancılar ve Müslümanlardı

Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2'si İsveç vatandaşı olmak üzere 4 kişinin ise ağır yaralandığını kaydetti.

Thomasse, çok sayıda hafif yaralının da bulunduğunu aktardı.

Danimarka’da AVM’ye silahlı saldırı! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı: Hedefi yabancılar ve Müslümanlardı

Saldırı sonrası zanlının, kısa sürede yakalandığını belirten Thomasse, saldırının terör eylemi olmadığını vurguladı.

22 yaşındaki sanığın polis tarafından alınan ifadesinin kamuoyuna açıklanmadığı kaydedildi.

Danimarka’da AVM’ye silahlı saldırı! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı: Hedefi yabancılar ve Müslümanlardı

"YABANCI VE MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ATEŞ AÇIYORDU"
Saldırıyı gören Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşı Cihat Korkmaz, yaptığı açıklamada, önce kesik kesik silah sesleri duyduğunu ve bunun saldırı olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Danimarka’da AVM’ye silahlı saldırı! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı: Hedefi yabancılar ve Müslümanlardı

Daha sonra saldırganın karşısına çıktığını anlatan Korkmaz, "Saldırgan, kızıl saçlı Danimarkalı biriydi. Bölgeye konser için gelen kızlar önünde kaçışıyordu, onlara ateş etmiyordu. Yabancı ve Müslümanlara yönelik ateş açıyordu." dedi.

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