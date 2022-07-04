Danimarka’da AVM'ye silahlı saldırı! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı: "Hedefi yabancılar ve Müslümanlardı"
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Saldırıyı gören Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşı Cihat Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Saldırgan, kızıl saçlı Danimarkalı biriydi. Bölgeye konser için gelen kızlar önünde kaçışıyordu, onlara ateş etmiyordu. Yabancı ve Müslümanlara yönelik ateş açıyordu." dedi.
04.07.2022 00:09 - Son Güncelleme: 04.07.2022 11:47
Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2'si İsveç vatandaşı olmak üzere 4 kişinin ise ağır yaralandığını kaydetti.
Thomasse, çok sayıda hafif yaralının da bulunduğunu aktardı.
"YABANCI VE MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ATEŞ AÇIYORDU"
Saldırıyı gören Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşı Cihat Korkmaz, yaptığı açıklamada, önce kesik kesik silah sesleri duyduğunu ve bunun saldırı olduğunu anlamadıklarını söyledi.