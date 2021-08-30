İda Kasırgası ABD'nin güney kıyılarına ulaştı! Sığınaklar açıldı, yiyecek stoklayın çağrısı yapıldı
Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, yerel saatle 12.30 civarında Louisiana'nın Grand Adası'na ulaştı. ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı bölgelerinden 1500'den fazla kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi.
30.08.2021 05:55
- Son Güncelleme: 30.08.2021 05:57
Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, yerel saatle 12.30 civarında Louisiana'nın Grand Adası'na ulaştı. ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı bölgelerinden 1500'den fazla kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi.