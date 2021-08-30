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İda Kasırgası ABD'nin güney kıyılarına ulaştı! Sığınaklar açıldı, yiyecek stoklayın çağrısı yapıldı

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, yerel saatle 12.30 civarında Louisiana'nın Grand Adası'na ulaştı. ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı bölgelerinden 1500'den fazla kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi.

30.08.2021 05:55 - Son Güncelleme: 30.08.2021 05:57
İda Kasırgası ABD’nin güney kıyılarına ulaştı! Sığınaklar açıldı, yiyecek stoklayın çağrısı yapıldı

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, yerel saatle 12.30 civarında Louisiana'nın Grand Adası'na ulaştı. ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı bölgelerinden 1500'den fazla kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi.

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İda Kasırgası ABD’nin güney kıyılarına ulaştı! Sığınaklar açıldı, yiyecek stoklayın çağrısı yapıldı

Kısa süre sonra başta New Orleans olmak üzere eyaletin güney şehirlerine ulaşan kasırga, elektrik kesintilerine neden oldu.

İda Kasırgası ABD’nin güney kıyılarına ulaştı! Sığınaklar açıldı, yiyecek stoklayın çağrısı yapıldı

ABD'de elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesi, 100 binden fazlasının son bir saat içinde olmak üzere Louisiana'da 300 binden fazla abonenin elektriklerinin kesik olduğunu kaydetti.

İda Kasırgası ABD’nin güney kıyılarına ulaştı! Sığınaklar açıldı, yiyecek stoklayın çağrısı yapıldı

Diğer taraftan Louisiana Valisi John Bel Edwards, katıldığı bir televizyon programında, kıyı bölgelerinden 1542 kişinin, iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildiğini, ancak bu sayının artabileceğini aktardı.

İda Kasırgası ABD’nin güney kıyılarına ulaştı! Sığınaklar açıldı, yiyecek stoklayın çağrısı yapıldı

İda Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, 4 kategorisinde "son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi.

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