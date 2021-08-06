Atina'da orman yangınları rüzgarın etkisi ile yeniden alevlendi! Birçok bölgede tahliye emri verildi
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde devam eden orman yangınları rüzgarın etkisi ile yeniden alevlenirken, birçok bölgede tahliye emri verildi. Yangınlarda onlarca ev, işyeri ve binlerce dönümlük ormanlık alan kül olurken, düzinelerce kasaba ve köy tahliye edildi.
06.08.2021 09:57
- Son Güncelleme: 06.08.2021 10:14
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde devam eden orman yangınları rüzgarın etkisi ile yeniden alevlenirken, birçok bölgede tahliye emri verildi.
Yunanistan son 30 yılın en şiddetli sıcak hava dalgasıyla boğuşurken, salı gününden bu yana ülke genelinde 150'den fazla orman yangını çıktı. Yangınlarda onlarca ev, işyeri ve binlerce dönümlük ormanlık alan kül olurken, düzinelerce kasaba ve köy tahliye edildi.
Atina'nın kuzey kesimlerinde rüzgarların etkisi ile dün kontrol altına alınan orman yangınları yeniden alevlenirken, yetkililer Afidnes, Kryoneri, Kokkinovrahos ve Ippokrateios Politeia banliyölerinin yanı sıra yakınlardaki Malakasa göçmen kabul merkezindeki sığınmacıların tahliyesini emretti.