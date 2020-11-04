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ABD 46'ıncı başkanını seçiyor! Trump cephesinde kutlamalara başlandı

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde kritik eyaletlerin tümünde kazanmaya çok yakın olduklarını kaydederek, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz." dedi. Trump'ın açıklamasının sonrasında Trump destekçileri kutlamalara başladı. Öte yandan, Trump destekçileri ile Black Lives Matter protestocuları arasında arbede çıktı. Kalabalık birbirine girerken polis ekipleri olaya müdahele etti.

04.11.2020 11:55 - Son Güncelleme: 04.11.2020 12:24
Trump cephesinde kutlamalar başladı!

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık bir saat kadar önce konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Trump kendisine oy veren milyonlara, ailesine ve başkan yardımcısına teşekkür etti.

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Trump cephesinde kutlamalar başladı!

Trump, "Büyük bir kutlama yapmaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar harika ve dışarı çıkıp kutlama yapmaya hazırız. Büyük bir başarı. Bu bir rekor, daha önce böyle bir başarı kazanılmadı." ifadelerini kullandı.

Trump cephesinde kutlamalar başladı!

Milyonlarca insanın izlediği açıklamalar sonrasında Trump cehpesinde kutlama havası hakimdi.

Trump cephesinde kutlamalar başladı!

ABD Başkanı'nın tarihi bir başarı kazanmaya çok yakın olduklarını söylemesinin ve "Açıkça söylemek gerekirse bu seçimi kazandık" ifadelerinin ardından büyük bir sevinç hakim oldu.

Trump cephesinde kutlamalar başladı!

Fotoğraf Teksas'tan. Trump'ın farklı kazandığı eyalette, Başkan'ın konuşmasını takip eden seçmenler, başarıyı yakınlarıyla kutladı.

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