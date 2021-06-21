ABD – Rusya gerilimi giderek tırmanıyor! ABD’den savaş provası
Dünyanın gözü Karadeniz'de yaşanan ABD-Rusya-NATO gerilimine kilitlenmişken ABD ordusunun yayınladığı video ve fotoğraflar bomba etkisi yarattı. 13 milyar dolar değerindeki uçak gemisinin yakınında gerçekleşen patlama dünyayı sarstı, USGS meydana gelen depremi kaydetti. Görüntüler dünya medyasında 'savaş' provası olarak tanımlandı. Geçtiğimiz günlerde NATO ve ABD'nin Rusya'ya karşı savaş planı da ortaya çıkmıştı. İşte detaylar…
21.06.2021 09:40
- Son Güncelleme: 21.06.2021 09:40