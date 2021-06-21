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ABD – Rusya gerilimi giderek tırmanıyor! ABD’den savaş provası

Dünyanın gözü Karadeniz'de yaşanan ABD-Rusya-NATO gerilimine kilitlenmişken ABD ordusunun yayınladığı video ve fotoğraflar bomba etkisi yarattı. 13 milyar dolar değerindeki uçak gemisinin yakınında gerçekleşen patlama dünyayı sarstı, USGS meydana gelen depremi kaydetti. Görüntüler dünya medyasında 'savaş' provası olarak tanımlandı. Geçtiğimiz günlerde NATO ve ABD'nin Rusya'ya karşı savaş planı da ortaya çıkmıştı. İşte detaylar…

21.06.2021 09:40 - Son Güncelleme: 21.06.2021 09:40
ABD – Rusya gerilimi giderek tırmanıyor! ABD’den savaş provası

ABD ordusunun hafta sonu yayınladığı video kaydı ve fotoğraflar dünyayı alt üst etti, nükleer bomba etkisi yaratan patlamanın yol açtığı depremi ise USGS kaydetti.

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ABD – Rusya gerilimi giderek tırmanıyor! ABD’den savaş provası

ABD donanmasının paylaştığı 13 milyar dolar değerindeki en pahalı uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un fotoğrafları, dünya medyasında 'savaş provası' olarak yorumlandı.

ABD – Rusya gerilimi giderek tırmanıyor! ABD’den savaş provası

Yeni süper gemi USS Gerald R. Ford 'şok denemelerinden' geçti. Bu, gerçek savaş koşullarının özelliklerini simüle etmek için savaş gemisinin yanına canlı patlayıcılar yerleştirmek anlamına geliyor.

ABD – Rusya gerilimi giderek tırmanıyor! ABD’den savaş provası

Yeni bir uçak gemisi sınıfının ilki olan USS Gerald R. Ford (CVN-78), Florida'nın yaklaşık 100 mil güneydoğusunda geminin yakınında patlayıcıların infilak ettirilmesiyle test edildi.

ABD – Rusya gerilimi giderek tırmanıyor! ABD’den savaş provası

ABD Doğu Kıyısı açıklarında gerçekleşen denemede 40 bin pound (18 ton 143 kilogram) patlayıcı kullanıldı. Donanmanın paylaştığı görüntülerde, nükleer bomba etkisi net şekilde görüldü.