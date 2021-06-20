BioNTech ve Moderna aşıları kısırlık yapıyor mu? Yapılan araştırma kısırlık tartışmalarına son noktayı koydu!
Koronavirüs (Kovid-19) aşıları ile ilgili yapılan yeni bir araştırma son günlerin en çok konuşulan tartışmasına son noktayı koydu. ABD'de Moderna ve BioNTech aşısı üzerinde yapılan bilimsel araştırma 'Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?' sorusuna yanıt verdi. Miami Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada iki doz aşının ardından katılımcıların sperm sayısına göre sonuç belirlendi. İşte detaylar!
20.06.2021 12:48
- Son Güncelleme: 20.06.2021 12:48