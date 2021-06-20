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BioNTech ve Moderna aşıları kısırlık yapıyor mu? Yapılan araştırma kısırlık tartışmalarına son noktayı koydu!

Koronavirüs (Kovid-19) aşıları ile ilgili yapılan yeni bir araştırma son günlerin en çok konuşulan tartışmasına son noktayı koydu. ABD'de Moderna ve BioNTech aşısı üzerinde yapılan bilimsel araştırma 'Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?' sorusuna yanıt verdi. Miami Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada iki doz aşının ardından katılımcıların sperm sayısına göre sonuç belirlendi. İşte detaylar!

20.06.2021 12:48 - Son Güncelleme: 20.06.2021 12:48
BioNTech ve Moderna aşıları kısırlık yapıyor mu? Yapılan araştırma kısırlık tartışmalarına son noktayı koydu!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde on milyonlarca kişiye bulaştı ve 4 milyona yakın kişinin hayatına mal oldu.

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BioNTech ve Moderna aşıları kısırlık yapıyor mu? Yapılan araştırma kısırlık tartışmalarına son noktayı koydu!

'Eski normal'lerimizi terk etmemize neden olan virüse çare bulmak için bilim dünyası yaklaşık 2 yıldır tabiri caizse teyakkuza geçmiş durumda. Bu kapsamda pek çok aşı geliştirildi.

BioNTech ve Moderna aşıları kısırlık yapıyor mu? Yapılan araştırma kısırlık tartışmalarına son noktayı koydu!

Küresel aşılamada 2.5 milyar doz barajı aşıldı. Ancak aşı yaptırmaya yanaşmayan ciddi bir kitle var. Aşı karşıtlığının temel argümanı ise aşıların erkeklerde kısırlık yaptığı iddiası.

BioNTech ve Moderna aşıları kısırlık yapıyor mu? Yapılan araştırma kısırlık tartışmalarına son noktayı koydu!

ABD'de Moderna ve BioNTech Kovid-19 aşıları üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Söz konusu araştırma 'Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?' tartışmasına son nokta konuldu.

BioNTech ve Moderna aşıları kısırlık yapıyor mu? Yapılan araştırma kısırlık tartışmalarına son noktayı koydu!

İŞTE ARAŞTIRMA SONUCU

CNN International'da yer alan habere göre, bu aşıları olan hiçbir genç erkekte sperm sayısında azalma görülmedi. Aynı araştırma kapsamında bu kişilerin sperm kalitelerinin de düşmediği bilgisinin altı çizildi.