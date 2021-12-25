ABD medyasında bomba iddia: Süper güç Türk SİHA'larını istiyor
Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların başarısı dünyanın yakın takibinde. ABD merkezli strateji ve savunma basını National Interest'de Türk SİHA'ları hakkında çok çarpıcı bir makale yazıldı. Makalede Rusya'nın Türk SİHA'larına talip olduğu kaleme alındı. İşte o haber...
25.12.2021 10:00
- Son Güncelleme: 25.12.2021 10:11
Peter Suciu'nin kaleme aldığı "Türk SİHA'larının en son müşterisi: Rusya" başlıklı makalede "Türk SİHA'larının çok sayıda Rus hava savunma sistemini imha etmek için kullanıldığı bildirilmişti. Moskova bu iddialara itiraz etti ancak bu, Rusya'nın Türk SİHA'larına ilgisini engellemedi" ifadeleri kullanıldı.
"Türk SİHA'larının en son müşterisi: Rusya" başlıklı o çarpıcı makale:
Türk SİHA'larının çok sayıda Rus yapımı olan ve bazıları Suriye tarafından işletilen hava savunma sistemini imha etmek için kullanıldığı bildirilmişti. Moskova bu iddialara itiraz etti, ancak bu, Rusya'nın Türk İHA'larına ilgi göstermesini engellemedi
Türkiye, insansız hava sistemlerinin (İHA) önemli bir üreticisi, kullanıcısı ve satıcısı haline geldi.