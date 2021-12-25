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ABD medyasında bomba iddia: Süper güç Türk SİHA'larını istiyor

Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların başarısı dünyanın yakın takibinde. ABD merkezli strateji ve savunma basını National Interest'de Türk SİHA'ları hakkında çok çarpıcı bir makale yazıldı. Makalede Rusya'nın Türk SİHA'larına talip olduğu kaleme alındı. İşte o haber...

25.12.2021 10:00 - Son Güncelleme: 25.12.2021 10:11
ABD medyasında bomba iddia: Süper güç Türk SİHA’larını istiyor

Peter Suciu'nin kaleme aldığı "Türk SİHA'larının en son müşterisi: Rusya" başlıklı makalede "Türk SİHA'larının çok sayıda Rus hava savunma sistemini imha etmek için kullanıldığı bildirilmişti. Moskova bu iddialara itiraz etti ancak bu, Rusya'nın Türk SİHA'larına ilgisini engellemedi" ifadeleri kullanıldı.

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ABD medyasında bomba iddia: Süper güç Türk SİHA’larını istiyor

"Türk SİHA'larının en son müşterisi: Rusya" başlıklı o çarpıcı makale:

Türk SİHA'larının çok sayıda Rus yapımı olan ve bazıları Suriye tarafından işletilen hava savunma sistemini imha etmek için kullanıldığı bildirilmişti. Moskova bu iddialara itiraz etti, ancak bu, Rusya'nın Türk İHA'larına ilgi göstermesini engellemedi

ABD medyasında bomba iddia: Süper güç Türk SİHA’larını istiyor

Türkiye, insansız hava sistemlerinin (İHA) önemli bir üreticisi, kullanıcısı ve satıcısı haline geldi.

ABD medyasında bomba iddia: Süper güç Türk SİHA’larını istiyor

Silah ihracatı gerçekten büyük bir sektör ve 2019'da tahmini 27 milyar doları buldu. Rusya Federasyonu, Fransa, Çin ve Almanya ilk beşi tamamlarken ABD en büyük ihracatçı olmaya devam ediyor ve bu ülkeler toplamın yüzde 78,92'sini oluşturuyor.

ABD medyasında bomba iddia: Süper güç Türk SİHA’larını istiyor

Üstelik bu, o ülkelerin sadece bugünlerde ihracat yaptığı anlamına gelmiyor.

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