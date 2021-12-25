ABD medyasında bomba iddia: Süper güç Türk SİHA’larını istiyor

"Türk SİHA'larının en son müşterisi: Rusya" başlıklı o çarpıcı makale:

Türk SİHA'larının çok sayıda Rus yapımı olan ve bazıları Suriye tarafından işletilen hava savunma sistemini imha etmek için kullanıldığı bildirilmişti. Moskova bu iddialara itiraz etti, ancak bu, Rusya'nın Türk İHA'larına ilgi göstermesini engellemedi