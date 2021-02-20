Yeni Covid vakaları küresel olarak ortalama yüzde 16 düşeşe geçti! Aşı etkisi mi?

DSÖ'nün paylaştığı verilere göre Ortadoğu hariç dünyanın her yerinde Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayıları art arda beş haftadır düşüş gösteriyor. Geçen hafta, yeni Covid vakaları küresel olarak ortalama yüzde 16 düşerek 2,7 milyona geriledi. Küresel olarak vaka ve ölü sayısın düşmesinin nedenin ülkerin uyguladığı karantina önlemlerine bağlayan DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, basit halk sağlığı önlemlerinin mutasyonlu corona virüslerin varlığında bile işe yaradığını vurguladı.

20.02.2021 09:40 - Son Güncelleme: 20.02.2021 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





