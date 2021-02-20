Yeni Covid vakaları küresel olarak ortalama yüzde 16 düşeşe geçti! Aşı etkisi mi?
DSÖ'nün paylaştığı verilere göre Ortadoğu hariç dünyanın her yerinde Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayıları art arda beş haftadır düşüş gösteriyor. Geçen hafta, yeni Covid vakaları küresel olarak ortalama yüzde 16 düşerek 2,7 milyona geriledi. Küresel olarak vaka ve ölü sayısın düşmesinin nedenin ülkerin uyguladığı karantina önlemlerine bağlayan DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, basit halk sağlığı önlemlerinin mutasyonlu corona virüslerin varlığında bile işe yaradığını vurguladı.
20.02.2021 09:40
- Son Güncelleme: 20.02.2021 09:47
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) paylaştığı verilere göre, yeni Covid-19 vakalarının sayısı geçen hafta yüzde 16 düşüşle 2,7 milyona geriledi.
Söz konusu düşüş 4 Ocak'tan bu yana beş haftadır devam ediyor.
VAKALAR YALNIZCA ORTADOĞU'DA YÜKSELDİ
En hızlı düşüşler sırasıyla Afrika ve Batı Pasifik'te (yüzde 2 ), Avrupa (yüzde 18), ABD (yüzde 16) ve Güneydoğu Asya'da (yüzde 13) görüldü.
Rakamlar, Myanmar'ın vakalarda en büyük düşüşü gören ülke olduğunu ve onu Tayland ve Sierra Leone'nin izlediğini ortaya koydu.
Diğer taraftan, 14 Şubat'a kadarki haftada Covid-19 vakalarının arttığını gören tek bölge ise Ortadoğu'nun da dahil olduğu Doğu Akdeniz oldu. Covid vakaları burada yüzde 7 arttı.