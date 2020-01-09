ABD-İran gerilimi sürerken İran kabinesindeki detay dikkat çekti
ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürmesinin ardından iki ülke arasında tehditleşmeler havada uçuştu. İntikam için harekete geçen İran dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esed ve Erbil üslerini balistik füzelerle vurdu. İran devlet televizyonu saldırı sonrası 80'den fazla ABD askerinin öldüğünü duyururken ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İran tarafından yapılan saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı. Trump yaptığı açıklamada "ABD barış isteyen herkesle barışı kucaklamaya hazırdır" sözleriyle de tansiyonu düşürdü. ABD ve İran arasında yaşanan bu gelişmelerin ardından İran kabinesinde yer alan bakanların ve üst düzey görevlilerin bir kısmının da ABD'de eğitim aldığı detayı dikkat çekti.
İRAN DIŞİLERİ BAKANI ZARİF: SAVAŞ İSTEMİYORUZ ANCAK SALDIRIRLARSA KENDİMİZİ KORUYACAĞIZ
Saldırının ardından İran Dışişleri Bakanı Zarif Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ülkesinin BM antlaşmasının 51. maddesindeki nefsi müdafaa ilkesi uyarınca orantılı bir adım attığını savundu. Zarif, "Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız." dedi.