SON DAKİKA: Almanya Federal Meclisi Başkanlığı için adı geçen Aydan Özoğuz’a ırkçılardan ağır tehdit

AfD'li bir takipçi, "Bizi silahlı mücadeleye zorluyorlar" diye yazdı. Bir başka AfD destekçisi ise Aydan Özoğuz'a, "Bunu tuvalet temizlikçi olarak bile çalıştırmam" diye hakaret etti. Bir başka takipçi ise "Anadolulu çöl çiçeği hâlâ ortalıkta mı" diye yazdı.