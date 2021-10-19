SON DAKİKA: Almanya Federal Meclisi Başkanlığı için adı geçen Aydan Özoğuz'a ırkçılardan ağır tehdit
Son dakika haberleri... Almanya'da Türk kadın vekil Aydan Özoğuz'un adı Almanya parlamentosu başkanlığı için geçiyor. Ancak bu durum Irkçı parti AfD yanlılarının tepkisini çekti. Almanya için Alternatif (AfD) destekçileri, Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Aydan Özoğuz'a hakaretler ve tehditler yağdırdı. AfD'li bir takipçi, "Bizi silahlı mücadeleye zorluyorlar" diye yazdı. Bir başka AfD destekçisi ise Aydan Özoğuz'a, "Bunu tuvalet temizlikçi olarak bile çalıştırmam" diye hakaret etti.
Almanya'da sosyal medyayı çok yaygın bir şekilde kullanan radikal sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD) destekçileri, Twitter hesaplarında adı meclis başkanlığı için gündeme gelen Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Aydan Özoğuz'a hakaretler ve tehditler yağdırdı.
Hürriyet'in haberine göre; AfD ve destekçilerinin sosyal medyadaki paylaşımlarını takip eden "Die Insider" adlı platform, Aydan Özoğuz'a yönelik hakaretleri bir araya getirerek tehlikeye dikkat çekti. Aydan Özoğuz'un isminin meclis başkanlığına geçtiğini ilk olarak Der Tagesspiegel gazetesi gündeme getirmişti.
AfD'li bir takipçi, "Bizi silahlı mücadeleye zorluyorlar" diye yazdı. Bir başka AfD destekçisi ise Aydan Özoğuz'a, "Bunu tuvalet temizlikçi olarak bile çalıştırmam" diye hakaret etti. Bir başka takipçi ise "Anadolulu çöl çiçeği hâlâ ortalıkta mı" diye yazdı.