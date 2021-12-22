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Cinsel organına yüzlerce piercing taktırdı! Dünyanın en değişik adamı: Cinsel hayatı...

Cinsel organına yüzlerce piercing taktıran dünyanın en değişik adamı! Guinness Rekorları Kitabı giren 61 yaşındaki Rolf Buchholz vücudundaki 453 piercingle dikkat çekiyor. Görenlerin şaşkınlık içinde kaldığı 'piercing adam' cinsel organında da yüzlerce olduğunu söyledi. 278 piercingin cinsel organında olduğunu söyleten adam cinsel hayatında olumlu olduğunu da ifade etti. İşte Guinness Rekorlar Kitabına giren 'piercing adam'...

22.12.2021 15:54 - Son Güncelleme: 22.12.2021 15:54
Cinsel organına yüzlerce piercing taktırdı! Dünyanın en değişik adamı: Cinsel hayatı...

61 yaşındaki Rolf Buchholz, çılgın tarzıyla görenleri hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor.

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Cinsel organına yüzlerce piercing taktırdı! Dünyanın en değişik adamı: Cinsel hayatı...

Vücunda bulundurduğu toplam 453 piercingle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rolf, Almanya'nın Dortmund şehrinde yaşıyor.

Cinsel organına yüzlerce piercing taktırdı! Dünyanın en değişik adamı: Cinsel hayatı...

Buchholz, piercinglerinin yanında gözbebekleri de dahil olmak üzere onlarca dövmeye ve kafasında boynuz şeklinde bir implant taşıyor.

Cinsel organına yüzlerce piercing taktırdı! Dünyanın en değişik adamı: Cinsel hayatı...

İlk piercingini 40 yaşında yaptıran Buchholz, özellikle cinsel organında bulunan metallerin hayatını olumsuz etkilemediğini söyledi.

Cinsel organına yüzlerce piercing taktırdı! Dünyanın en değişik adamı: Cinsel hayatı...

Hala normal bir cinsel hayatı olduğunu belirten dünya rekortmeni, "Hiç sorun değil. Bir sorun olsaydı onlardan çoktan kurtulmuştum" dedi.

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