Cinsel organına yüzlerce piercing taktırdı! Dünyanın en değişik adamı: Cinsel hayatı...
Cinsel organına yüzlerce piercing taktıran dünyanın en değişik adamı! Guinness Rekorları Kitabı giren 61 yaşındaki Rolf Buchholz vücudundaki 453 piercingle dikkat çekiyor. Görenlerin şaşkınlık içinde kaldığı 'piercing adam' cinsel organında da yüzlerce olduğunu söyledi. 278 piercingin cinsel organında olduğunu söyleten adam cinsel hayatında olumlu olduğunu da ifade etti. İşte Guinness Rekorlar Kitabına giren 'piercing adam'...
22.12.2021 15:54
- Son Güncelleme: 22.12.2021 15:54
İlk piercingini 40 yaşında yaptıran Buchholz, özellikle cinsel organında bulunan metallerin hayatını olumsuz etkilemediğini söyledi.