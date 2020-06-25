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Türkiye'ye ahkam kesen Macron'a kendi ülkesinden yanıt geldi: 'Yanlış ata oynadın, ipler Türkiye'nin elinde!'

Son dakika haberi... Türkiye'nin Libya'da 'tehlikeli bir oyun' oynadığını savunan Fransız lidere kendi ülkesinden yanıt geldi: "Hafter'i destekleyerek sahada kaybettin, Fransa Türkiye'ye ders verecek durumda değil."



Türkiye'nin BM tarafından meşru olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediğini hatırlatan Fransız gazeteci, "Bu konuda da Ankara, Paris'ten daha çok uluslararası hukuka uyuyor. Yani aslında Libya'da tehlikeli bir oyun oynayan Fransa'dır" diye konuştu.

25.06.2020 11:06 - Son Güncelleme: 25.06.2020 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





