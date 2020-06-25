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Türkiye'ye ahkam kesen Macron'a kendi ülkesinden yanıt geldi: 'Yanlış ata oynadın, ipler Türkiye'nin elinde!'
Türkiye'ye ahkam kesen Macron'a kendi ülkesinden yanıt geldi: 'Yanlış ata oynadın, ipler Türkiye'nin elinde!'
Son dakika haberi... Türkiye'nin Libya'da 'tehlikeli bir oyun' oynadığını savunan Fransız lidere kendi ülkesinden yanıt geldi: "Hafter'i destekleyerek sahada kaybettin, Fransa Türkiye'ye ders verecek durumda değil."
Türkiye'nin BM tarafından meşru olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediğini hatırlatan Fransız gazeteci, "Bu konuda da Ankara, Paris'ten daha çok uluslararası hukuka uyuyor. Yani aslında Libya'da tehlikeli bir oyun oynayan Fransa'dır" diye konuştu.
25.06.2020 11:06
- Son Güncelleme: 25.06.2020 11:14
Libya'da hüsrana uğrayan Fransa lideri Emmanuel Macron'un Türkiye'yi Kuzey Afrika ülkesinde 'tehlikeli bir oyun' oynamakla suçlamasının ardından, Ankara ve Paris hattında gerilim tırmandı.
Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle: Fransız basınında da Libya'da patlak veren diplomatik kriz en çok işlenen konuların başında geliyor. Fransız devlet radyosu Radio France'ın uluslararası yayın yöneticisi Jean-Marc Four, Macron'u yerden yere vurdu.
Libya üzerine bir röportaj veren gazeteci Four, uluslararası hukuk ve siyasi açıdan Fransa'nın Türkiye'ye 'ders verecek' konumda olmadığını söyledi:
"Sessiz kalması gereken bir başkent varsa o da Paris'tir. Uluslararası hukuk açısından, asıl krizin sorumlusu Fransa. Libya'daki kaos, 2011'de dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, BMGK'nın 1973 sayılı kararının çok daha ötesine giderek, Kaddafi'nin öldürülmesiyle başladı."
Fransa'nın, savaş ağası General Halife Hafter güçlerine silah temin ettiğine dair birçok ciddi kanıtların olduğunu belirten Fransız gazeteci, şöyle devam etti: "2016'da Fransız gizli servisinin üç üyesinin Bingazi'deki ölümü ve ABD'nin sadece Fransa'ya sattığı silahların Libya'da ortaya çıkmasının bunlardan sadece ikisi."