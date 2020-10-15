Markette akılalmaz görüntü! İç çamaşırının içine sakladı
Şoke eden görüntüler, Rusya'nın Krasnodar kentinde çekildi. Bir markete alışverişe giden genç kadın, çaldığı ürünleri iç çamaşırının içine sakladı. Şimdiyse polis, her yerde gri elbiseli kahverengi saçlı genç kadını arıyor.
15.10.2020 11:05
- Son Güncelleme: 15.10.2020 11:55
Kahverengi saçlı, gri elbiseli kadın, markette yavaş yavaş dolaştı, ürünleri inceledi. Bir yandan da etrafında başka bir müşteri ya da market görevlisi olup olmadığını kolladı.
Milliyet'te yer alan habere göre kimseni kendisini görmediğini düşündüğü anda ise marketteki buzdolabından aldığı ürünleri elbisesini kaldırarak iç çamaşırının içine sakladı.
Marketteki güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise ortaya bu şoke eden manzara çıktı.
Alışveriş yapan bir başka adamın da markette dolaştığı görülüyor, ancak kadının ne yaptığından habersiz görünüyor.
Görüntüler sona ermeden, kadının en az altı ürünü iç çamaşırına sakladığı görülüyor.