ABD Başkanı Trump'ın mesajı İran'ı karıştırdı! İran'da öfke seli...
İran'da düşürülen ve 176 kişiye mezar olan yolcu uçağı trajedisinde gelişmeler devam ediyor. İran'da bütün gazeteler siyah sayfalarla basıldı. 'Iran' isimli günlük gazetenin bir uçağın kuyruk kısmına ölen 176 kişinin isimlerini yazması ise ülkede en çok dikkat çeken manşet oldu.
13.01.2020 22:48
- Son Güncelleme: 13.01.2020 22:48
İRAN YALANLAMIŞTI
İran'ın günlerce ve şiddetle uçağı düşürdüklerine dair iddiaları yalanlamasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın insan hatası kaynaklı bir şekilde düşürüldüğünü duyurdu ve özrü diledi.
İranlı yetkililer, bu vahim olaya neden olanların adalet önünde hesap vereceğini açıkladı ancak, bir üst düzey Devrim Muhafızları Ordusu komutanın uçağa füze çarptığını açıklamaması halkı daha da öfkelendirdi.
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