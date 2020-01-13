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ABD Başkanı Trump'ın mesajı İran'ı karıştırdı! İran'da öfke seli...

İran'da düşürülen ve 176 kişiye mezar olan yolcu uçağı trajedisinde gelişmeler devam ediyor. İran'da bütün gazeteler siyah sayfalarla basıldı. 'Iran' isimli günlük gazetenin bir uçağın kuyruk kısmına ölen 176 kişinin isimlerini yazması ise ülkede en çok dikkat çeken manşet oldu.

13.01.2020 22:48 - Son Güncelleme: 13.01.2020 22:48
ABD Başkanı Trump'ın mesajı İran'ı karıştırdı! İran'da öfke seli...

İran'ın uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü açıklamasının ardından Tahran'da halk sokaklara döküldü.

Üç gündür devam eden protesto gösterilerinde kalabalıklar hükumeti istifaya çağıran sloganlar atıyor.

ABD Başkanı Trump'ın mesajı İran'ı karıştırdı! İran'da öfke seli...

İran'da bir gazetenin manşetinde Ukrayna yolcu uçağında ölenlerin isimleri paylaşıldı. Gazetenin manşeti ülkede bütün dikkatleri üzerinde topladı.

ABD Başkanı Trump'ın mesajı İran'ı karıştırdı! İran'da öfke seli...

Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı, İran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderken kalkışından dakikalar içerisinde düşmüş ve uçakta kurtulan olmamıştı.

Trajik olay İran'ın, Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinden günler sonra meydana gelmişti.

ABD Başkanı Trump'ın mesajı İran'ı karıştırdı! İran'da öfke seli...

İRAN YALANLAMIŞTI
İran'ın günlerce ve şiddetle uçağı düşürdüklerine dair iddiaları yalanlamasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın insan hatası kaynaklı bir şekilde düşürüldüğünü duyurdu ve özrü diledi.

İranlı yetkililer, bu vahim olaya neden olanların adalet önünde hesap vereceğini açıkladı ancak, bir üst düzey Devrim Muhafızları Ordusu komutanın uçağa füze çarptığını açıklamaması halkı daha da öfkelendirdi.

ABD Başkanı Trump'ın mesajı İran'ı karıştırdı! İran'da öfke seli...


Protestocular, ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere, bu trajedinin yaşanmasına neden olan bütün isimlerin istifa etmesini istiyor.

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