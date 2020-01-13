ABD Başkanı Trump'ın mesajı İran'ı karıştırdı! İran'da öfke seli...

İRAN YALANLAMIŞTI

İran'ın günlerce ve şiddetle uçağı düşürdüklerine dair iddiaları yalanlamasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın insan hatası kaynaklı bir şekilde düşürüldüğünü duyurdu ve özrü diledi.



İranlı yetkililer, bu vahim olaya neden olanların adalet önünde hesap vereceğini açıkladı ancak, bir üst düzey Devrim Muhafızları Ordusu komutanın uçağa füze çarptığını açıklamaması halkı daha da öfkelendirdi.

