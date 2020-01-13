Filipinler'de Taal Yanardağı patladı, düğün fotoğrafı şoke etti!
Filipinler dün yaşanan yanardağ patlamasının ardından ikinci şoku yaşadı. Gelen son dakika haberine göre, Taal Yanardağı'nda dünkünün ardından bu sabah ikinci patlama meydana geldi. Filipinler'de bir çiftin gökyüzüne kül püskürten volkan patlamasına rağmen düğünlerine devam etmesi dünyada manşet oldu. Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından konuşan yeni evli çift, uyarılardan haberdar olduklarını ama yine de düğünlerini yarıda kesmek istemediklerini anlattı.
13.01.2020 18:04
- Son Güncelleme: 13.01.2020 18:04
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