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Filipinler'de Taal Yanardağı patladı, düğün fotoğrafı şoke etti!

Filipinler dün yaşanan yanardağ patlamasının ardından ikinci şoku yaşadı. Gelen son dakika haberine göre, Taal Yanardağı'nda dünkünün ardından bu sabah ikinci patlama meydana geldi. Filipinler'de bir çiftin gökyüzüne kül püskürten volkan patlamasına rağmen düğünlerine devam etmesi dünyada manşet oldu. Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından konuşan yeni evli çift, uyarılardan haberdar olduklarını ama yine de düğünlerini yarıda kesmek istemediklerini anlattı.

13.01.2020 18:04 - Son Güncelleme: 13.01.2020 18:04
Filipinler'de Taal Yanardağı patladı, düğün fotoğrafı şoke etti!

Filipinler'in başkenti Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda dünkünün ardından bu sabah ikinci patlama meydana geldi.

Filipinler'de Taal Yanardağı patladı, düğün fotoğrafı şoke etti!

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, Batangas eyaletindeki yanardağda bugün yerel saatle sabah 09.19'da patlama yaşandığı bildirildi.

Filipinler'de Taal Yanardağı patladı, düğün fotoğrafı şoke etti!

Yanardağ çevresinde dünkü patlamadan bu yana toplam 52 volkanik deprem kaydedildi. Yanardağdan çıkan küllerin 100 kilometre kuzeye yayıldığı ve başkent Manila'nın güneyinde görüş alanını etkilediği ifade edildi.

Filipinler'de Taal Yanardağı patladı, düğün fotoğrafı şoke etti!

Patlamanın ardından can veya mal kaybının yaşanmadığı Taal Yanardağı bölgesinde yaşayan 6 bin 346 kişi tahliye edildi.

Filipinler'de Taal Yanardağı patladı, düğün fotoğrafı şoke etti!

Manila Uluslararası Havalimanı'ndaki iç ve dış hat uçuşları da patlama nedeniyle geçici süreliğine ertelendi. Havalimanından şimdiye kadar toplam 240 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

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