Kadın askerlerin fotoğrafları olay oldu! İşte çok konuşulan o görüntüler
Kadın askerler, erkek askerler gibi fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyorlar. Ancak kadın askerlerin fotoğrafları elbette daha çok ilgi çekiyor. Sosyal medyada özellikle de Instagram üzerinden kadın askerlerin görüntüleri sık sık paylaşılıyor. Bazıları sivil hayattaki hallerini takipçilerine gösterirken bazıları açık açık üniformalı fotoğraflar verdi. İşte sosyal medyada çok konuşulan kadın askerlerin fotoğrafları...
16.02.2022 14:51
- Son Güncelleme: 16.02.2022 14:51
Sosyal medya her gün yeni bir çılgınlıkla çalkalanıyor. Şimdi de kadın askerler gündemde. Çekinmeden en özel hallerini bile sosyal medya üzerinden paylaştılar. Kadın askerler ortalığı karıştırdı. Bu görüntüler büyük yankı uyandırdı.
Askeri üniformalarıyla poz veren, hem de günlük hayatlarını Instagram'dan paylaşan kadın askerler beğeni yağmuruna tutuluyor.