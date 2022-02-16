Kadın askerlerin fotoğrafları olay oldu! İşte çok konuşulan o görüntüler

Sosyal medya her gün yeni bir çılgınlıkla çalkalanıyor. Şimdi de kadın askerler gündemde. Çekinmeden en özel hallerini bile sosyal medya üzerinden paylaştılar. Kadın askerler ortalığı karıştırdı. Bu görüntüler büyük yankı uyandırdı.