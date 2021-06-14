ABD Başkanı Joe Biden'ı Brüksel'de 10 tonluk "canavar" koruyor! 20 santimetrelik zırhla donatıldı
Son dakika haberi... NATO Zirvesi dolayısıyla dünyanın gözü Brüksel'e çevrildi. Birçok lider, beraberindeki heyetle birlikte çeşitli temaslar yapmak üzere Brüksel'e geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'de "Canavar" adı verilen ve üstün güvenlik özellikleriyle donatılmış bir otomobil ile seyahat etmesi dikkat çekiyor. Cadillac tarafından üretilen "Cadillac One "model aracın, 10 tondan fazla bir ağırlığa sahip olduğu ve bir buçuk milyon dolar (yaklaşık 13 milyon lira) değerinde olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan, 20 santimetrelik zırh kaplaması onu neredeyse geçilmez kılıyor. Çelik, titanyum, alüminyum ve seramik kullanılarak yapılan Cadillac One, yaklaşık 10 ton ağırlığında ve Boeing 757 tipi uçakların kapısı kadar ağır kapılara sahip.
CANAVAR HANGİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİYLE DONATILDI?
Yüksek teknolojili Cadillac One, yaşam destek ünitesi, kan bankası ve zırhlı bir şasiye sahip. Ayrıca kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı yalıtılan motora sahip araç kurşun geçirmez pencerelere sahip. 4 santimetre kalınlığındaki camların toplam ağırlığı 3 ton civarında. Sadece sürücü kısmındaki cam açılabiliyor.