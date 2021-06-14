ABD Başkanı Joe Biden'ı Brüksel'de 10 tonluk "canavar" koruyor! 20 santimetrelik zırhla donatıldı

Son dakika haberi... NATO Zirvesi dolayısıyla dünyanın gözü Brüksel'e çevrildi. Birçok lider, beraberindeki heyetle birlikte çeşitli temaslar yapmak üzere Brüksel'e geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'de "Canavar" adı verilen ve üstün güvenlik özellikleriyle donatılmış bir otomobil ile seyahat etmesi dikkat çekiyor. Cadillac tarafından üretilen "Cadillac One "model aracın, 10 tondan fazla bir ağırlığa sahip olduğu ve bir buçuk milyon dolar (yaklaşık 13 milyon lira) değerinde olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan, 20 santimetrelik zırh kaplaması onu neredeyse geçilmez kılıyor. Çelik, titanyum, alüminyum ve seramik kullanılarak yapılan Cadillac One, yaklaşık 10 ton ağırlığında ve Boeing 757 tipi uçakların kapısı kadar ağır kapılara sahip.

14.06.2021 16:07 - Son Güncelleme: 14.06.2021 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





