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ABD Başkanı Joe Biden'ı Brüksel'de 10 tonluk "canavar" koruyor! 20 santimetrelik zırhla donatıldı

Son dakika haberi... NATO Zirvesi dolayısıyla dünyanın gözü Brüksel'e çevrildi. Birçok lider, beraberindeki heyetle birlikte çeşitli temaslar yapmak üzere Brüksel'e geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'de "Canavar" adı verilen ve üstün güvenlik özellikleriyle donatılmış bir otomobil ile seyahat etmesi dikkat çekiyor. Cadillac tarafından üretilen "Cadillac One "model aracın, 10 tondan fazla bir ağırlığa sahip olduğu ve bir buçuk milyon dolar (yaklaşık 13 milyon lira) değerinde olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan, 20 santimetrelik zırh kaplaması onu neredeyse geçilmez kılıyor. Çelik, titanyum, alüminyum ve seramik kullanılarak yapılan Cadillac One, yaklaşık 10 ton ağırlığında ve Boeing 757 tipi uçakların kapısı kadar ağır kapılara sahip.

14.06.2021 16:07 - Son Güncelleme: 14.06.2021 16:20
ABD Başkanı Joe Biden'ı Brüksel'de 10 tonluk canavar koruyor! 20 santimetrelik zırhla donatıldı

ABD'nin resmi devlet başkanı otomobili olan Cadillac One, ABD başkanlarının güvenliğinin söz konusu olabileceği çeşitli gezilerde kullanılıyor. Aracın sadece zırhlı motorunun bir milyon dolardan fazla bir paraya mal olduğu ve toplam ağırlığın en az 10 ton olduğu belirtiliyor.

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ABD Başkanı Joe Biden'ı Brüksel'de 10 tonluk canavar koruyor! 20 santimetrelik zırhla donatıldı

Mevcut model ilk olarak 24 Eylül 2018'de dönemin başkanı Donald Trump'ın New York gezisi sırasında ortaya çıktı. General Motors motorun özelliklerini açıklamadı, ancak önceki modellere göre ağır zırhlı olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ı Brüksel'de 10 tonluk canavar koruyor! 20 santimetrelik zırhla donatıldı

Bununla birlikte, "Car and Driver" dergisi, yeni versiyondaki farların bir Cadillac Escalade SUV'den ödünç alındığını ve yeni ızgaranın 2016 Escala konseptinden esinlendiğini açıklandı. Dergi ayrıca, otomobilin tasarımının önceki versiyonlarından daha çekici olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ı Brüksel'de 10 tonluk canavar koruyor! 20 santimetrelik zırhla donatıldı

CANAVAR HANGİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİYLE DONATILDI?
Yüksek teknolojili Cadillac One, yaşam destek ünitesi, kan bankası ve zırhlı bir şasiye sahip. Ayrıca kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı yalıtılan motora sahip araç kurşun geçirmez pencerelere sahip. 4 santimetre kalınlığındaki camların toplam ağırlığı 3 ton civarında. Sadece sürücü kısmındaki cam açılabiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ı Brüksel'de 10 tonluk canavar koruyor! 20 santimetrelik zırhla donatıldı

Kevlar korumalı lastikler ise, aracın tekerleklerinin patlaması halinde yoluna devam etmesine olanak tanıyor.