Erdoğan-Biden görüşmesi dünya manşetlerinde: Türk-Amerikan ilişkilerini yeniden başlatma hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Başbaşa ve heyetler arası görüşmeler yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Liderler randevunun ardından olumlu ve verimli bir buluşma gerçekleştiğini açıkladı, Erdoğan ABD'li mevkidaşını Türkiye'ye davet ettiğini duyurdu. Dünya medyası ise randevuda askeri işbirliği ve Ortadoğu'daki gelişmelerin öne çıktığını vurguluyor. İşte Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin dikkat çeken detaylar ve dünya basınından manşetler.

15.06.2021 09:35 - Son Güncelleme: 15.06.2021 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





