Erdoğan-Biden görüşmesi dünya manşetlerinde: Türk-Amerikan ilişkilerini yeniden başlatma hamlesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Başbaşa ve heyetler arası görüşmeler yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Liderler randevunun ardından olumlu ve verimli bir buluşma gerçekleştiğini açıkladı, Erdoğan ABD'li mevkidaşını Türkiye'ye davet ettiğini duyurdu. Dünya medyası ise randevuda askeri işbirliği ve Ortadoğu'daki gelişmelerin öne çıktığını vurguluyor. İşte Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin dikkat çeken detaylar ve dünya basınından manşetler.
Joe Biden'ın başkan seçildikten sonra katıldığı ilk NATO zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deydi. İttifaka üye diğer ülke liderlerinin katıldığı zirveye ikili görüşmeler damgasını vurdu. Yaklaşık 1,5 yıl sonra düzenlenen ilk NATO zirvesinin ana gündemi, bir askeri süper güç olma yolunda ilerleyen Çin ile ittifakın karşısında kurulduğu Rusya'ydı.
ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump döneminde fazlasıyla gergin geçen NATO zirvesinin ardından, bu kez ittifakın Avrupalı üyeleri için hayli ılımlı bir atmosfer söz konusuydu. Joe Biden zirveye ayak basar basmaz "Avrupa'nın yanındayız" dedi, 1949 yılında kurulan uluslararası ittifak NATO'nun ABD'nin çıkarları açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.