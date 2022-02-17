ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya gelecek günlerde Ukrayna'yı işgal edebilir"
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın "birkaç gün" içinde Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığını söyledi. Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Evet bu mümkün." dedi. İşte habere ilişkin tüm detaylar..
17.02.2022 18:27 - Son Güncelleme: 17.02.2022 18:45
RUSYA ASKERLERİNİ BÖLGEDEN ÇEKMEDİ
Biden, "Rusya hala hiçbir askerini bölgeden çekmedi, aksine daha çok asker gönderdi. Rusların yanıltma operasyonuna hazırlandığına inanmamız için nedenimiz var. Şu anda elimizdeki tüm belirtiler, Rusların Ukrayna'ya girmeye hazırlandığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.