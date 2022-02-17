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ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya gelecek günlerde Ukrayna'yı işgal edebilir"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın "birkaç gün" içinde Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığını söyledi. Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Evet bu mümkün." dedi. İşte habere ilişkin tüm detaylar..

17.02.2022 18:27 - Son Güncelleme: 17.02.2022 18:45
ABD Başkanı Joe Biden: Rusya gelecek günlerde Ukrayna’ya işgal edebilir

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de halen mümkün olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden: Rusya gelecek günlerde Ukrayna’ya işgal edebilir

Biden, Ohio eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden: Rusya gelecek günlerde Ukrayna’ya işgal edebilir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini "çok yüksek" olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden: Rusya gelecek günlerde Ukrayna’ya işgal edebilir

RUSYA ASKERLERİNİ BÖLGEDEN ÇEKMEDİ
Biden, "Rusya hala hiçbir askerini bölgeden çekmedi, aksine daha çok asker gönderdi. Rusların yanıltma operasyonuna hazırlandığına inanmamız için nedenimiz var. Şu anda elimizdeki tüm belirtiler, Rusların Ukrayna'ya girmeye hazırlandığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden: Rusya gelecek günlerde Ukrayna’ya işgal edebilir

"GELECEK GÜNLERDE..."
ABD Başkanı Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde." yanıtını verdi.

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