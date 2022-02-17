ABD Başkanı Joe Biden: "Rusya gelecek günlerde Ukrayna'yı işgal edebilir"

RUSYA ASKERLERİNİ BÖLGEDEN ÇEKMEDİ

Biden, "Rusya hala hiçbir askerini bölgeden çekmedi, aksine daha çok asker gönderdi. Rusların yanıltma operasyonuna hazırlandığına inanmamız için nedenimiz var. Şu anda elimizdeki tüm belirtiler, Rusların Ukrayna'ya girmeye hazırlandığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.