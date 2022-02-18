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TikTok fenomenine sapık şoku! Takıntılı hayranını öldürdü: Göğsümde hissettim

15 yaşındaki Ava Majury çektiği videolarla kısa sürede TikTok'ta fenomen oldu. Kendine has videolarla dikkat çeken ve izlenmeleri tavan yapan genç kız şöhretin karanlık yüzünü de iliklerine kadar hissetti. Kendisine bolca mesaj atan takıntılı hayranına cevap vermeyen talihsiz kız bir sabah neye uğradığını şaşırdı. TikTok fenomeninin takıntılı hayranı evi bastı. Ava Majury'nin emekli polis babası, takıntılı hayrana karşılık verdi ve onu öldürdü.

18.02.2022 09:09 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:11
TikTok fenomeninin babası dehşet saçtı! Takılı hayranını öldürdü: Göğsümde hissettim

Takıntılı hayranı TikTok fenomeninin evini bastı! O işleri gözyaşları içinde anlatan 15 yaşındaki kız 'Eve girdi, birden bire ateş açmaya başladı. Anın şokuyla bir mermiyi göğsümde hissettim.

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TikTok fenomeninin babası dehşet saçtı! Takılı hayranını öldürdü: Göğsümde hissettim

Yatak odasına saklandık şok içindeydik. Polis babam içeri girdi o sapıkla karşı karşıya kaldı.' dedi.

TikTok fenomeninin babası dehşet saçtı! Takılı hayranını öldürdü: Göğsümde hissettim

TikTok fenomeninin emekli polis olan babası takıntılı hayranı öldürdü!

TikTok fenomeninin babası dehşet saçtı! Takılı hayranını öldürdü: Göğsümde hissettim

Henüz 15 yaşında olan Ava Majury'nin milyonlarca takipçisi var.

TikTok fenomeninin babası dehşet saçtı! Takılı hayranını öldürdü: Göğsümde hissettim

Bu takipçilerden birinin katil olduğu ortaya çıktı. Takıntılı hayranı evlerine geldi ve ateş etmeye başladı.

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