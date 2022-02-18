TikTok fenomenine sapık şoku! Takıntılı hayranını öldürdü: Göğsümde hissettim
15 yaşındaki Ava Majury çektiği videolarla kısa sürede TikTok'ta fenomen oldu. Kendine has videolarla dikkat çeken ve izlenmeleri tavan yapan genç kız şöhretin karanlık yüzünü de iliklerine kadar hissetti. Kendisine bolca mesaj atan takıntılı hayranına cevap vermeyen talihsiz kız bir sabah neye uğradığını şaşırdı. TikTok fenomeninin takıntılı hayranı evi bastı. Ava Majury'nin emekli polis babası, takıntılı hayrana karşılık verdi ve onu öldürdü.
18.02.2022 09:09 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:11