ABD Başkanı Donald Trump canavarı çalıştırdı! Daytona 500 yarışlarının startını verdi
ABD basını bu görüntüleri konuşuyor... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde ikinci kez gerçekleşen bir olaya imzasını attı. ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı olan Daytona 500'ün açılış törenine katılarak başkanlık konvoyu ile pistte tur attı ve ilk yarışın başlama emrini verdi. Bunu ilk kez 2004 yılında George Bush yapmıştı.
17.02.2020 10:43
- Son Güncelleme: 17.02.2020 10:52
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