Haberler Galeri Dünya ABD Başkanı Donald Trump canavarı çalıştırdı! Daytona 500 yarışlarının startını verdi

ABD Başkanı Donald Trump canavarı çalıştırdı! Daytona 500 yarışlarının startını verdi

ABD basını bu görüntüleri konuşuyor... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde ikinci kez gerçekleşen bir olaya imzasını attı. ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı olan Daytona 500'ün açılış törenine katılarak başkanlık konvoyu ile pistte tur attı ve ilk yarışın başlama emrini verdi. Bunu ilk kez 2004 yılında George Bush yapmıştı.

17.02.2020 10:43 - Son Güncelleme: 17.02.2020 10:52
ABD Başkanı Donald Trump canavarı çalıştırdı! Daytona 500 yarışlarının startını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı olan Daytona 500'ün açılış törenine katılarak başkanlık konvoyu ile pistte tur attı ve ilk yarışın başlama emrini verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD Başkanı Donald Trump canavarı çalıştırdı! Daytona 500 yarışlarının startını verdi

Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 62'nci Daytona 500 araba yarışının açılış töreninde eşi Melania Trump ile sahneye çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump canavarı çalıştırdı! Daytona 500 yarışlarının startını verdi

Donald Trump, yaptığı konuşmanın ardından yarışların başlama komutu olarak kabul edilen, "motorlarınızı çalıştırın" talimatını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump canavarı çalıştırdı! Daytona 500 yarışlarının startını verdi

YARIŞTAN ÖNCE PİSTTE TUR ATTI
Trump, ABD'de geleneksel hale gelen yarışların açılışına katılan 2'nci ABD Başkanı oldu. George Bush da 2004'teki yarışın açılışını gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump canavarı çalıştırdı! Daytona 500 yarışlarının startını verdi

Donald Trump'ın yarış alanına bindiği limuzinle gelmesi ve yarıştan önce pistte tur atması da ABD basınında gündem oldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya yolladığı görüntüler
Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya yolladığı görüntüler