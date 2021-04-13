RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüsü dünyanın başına bela ettiler hala devam ediyorlar! DSÖ'den flaş çağrı! Hayvan pazarlarını derhal kapatın

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyanın başına bela olmuşken salgının sıfır noktasındaki hayvan pazarlarının hala açık olması isyan ettirdi. Dünya Sağlık Örgütü, canlı hayvan pazarlarının koronavirüs gibi birçok bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ederek bu tip pazarların kapatılması çağrısında bulundu.

13.04.2021 14:33 - Son Güncelleme: 13.04.2021 14:34
Koronavirüsü dünyanın başına bela ettiler hala devam ediyorlar! DSÖ'den flaş çağrı! Hayvan pazarlarını derhak kapatın

Yaklaşık 3 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını dünyaya diz çöktürmeye devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nün flaş çağrısını, ABD merkezli haber ajansı AP duyurdu.

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Koronavirüsü dünyanın başına bela ettiler hala devam ediyorlar! DSÖ'den flaş çağrı! Hayvan pazarlarını derhak kapatın

"ACİLEN KAPATILSIN"
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını tüm hızıyla sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, canlı hayvan pazarlarının koronavirüs gibi birçok bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ederek bu tip pazarların kapatılması çağrısında bulundu.

Koronavirüsü dünyanın başına bela ettiler hala devam ediyorlar! DSÖ'den flaş çağrı! Hayvan pazarlarını derhak kapatın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), canlı hayvan pazarlarının Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceğini ve bu tip yerlerin sağlık için risk yarattığını duyurdu.

Koronavirüsü dünyanın başına bela ettiler hala devam ediyorlar! DSÖ'den flaş çağrı! Hayvan pazarlarını derhak kapatın

DSÖ'den yapılan açıklamada, "Hayvanlar, özellikle de vahşi hayvanlar, çoğu yeni virüslerin ortaya çıkmasına neden olan tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inden fazlasının kaynağıdır." ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüsü dünyanın başına bela ettiler hala devam ediyorlar! DSÖ'den flaş çağrı! Hayvan pazarlarını derhak kapatın

Associated Press ajansının dünyaya duyurduğu habere göre açıklamada, "Özellikle vahşi memeliler, yeni hastalıkların ortaya çıkması için risk oluşturmaktadır" denildi. DSÖ, bu tip canlı hayvan pazarlarının acilen kapatılması çağrısında bulundu.