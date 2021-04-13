Koronavirüsü dünyanın başına bela ettiler hala devam ediyorlar! DSÖ'den flaş çağrı! Hayvan pazarlarını derhal kapatın

"ACİLEN KAPATILSIN"

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını tüm hızıyla sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, canlı hayvan pazarlarının koronavirüs gibi birçok bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ederek bu tip pazarların kapatılması çağrısında bulundu.