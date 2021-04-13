Koronavirüsü dünyanın başına bela ettiler hala devam ediyorlar! DSÖ'den flaş çağrı! Hayvan pazarlarını derhal kapatın
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyanın başına bela olmuşken salgının sıfır noktasındaki hayvan pazarlarının hala açık olması isyan ettirdi. Dünya Sağlık Örgütü, canlı hayvan pazarlarının koronavirüs gibi birçok bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ederek bu tip pazarların kapatılması çağrısında bulundu.
13.04.2021 14:33
- Son Güncelleme: 13.04.2021 14:34