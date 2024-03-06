SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! Dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı mevcut

Rusya ile ABD ve Avrupa arasında gerilim had safhaya ulaşırken ABD basını nükleer savaş çığırtkanlığına başladı. Rusya'nın Alman ordusunun ses kayıtlarını afişe etmesinin ardından Üçüncü Dünya Savaşı'nın patlak vereceğine ilişkin sesler yükselirken New York Times, bir nükleer savaş senaryosu yazdı ve açıkça Basra Körfezi, Tayvan Boğazı ve Kore Yarımadası'nı işaret etti. Savaşı körüklemeye çalışan New York Times'ın nükleer senaryosu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarken dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunduğu ortaya çıktı. Peki, hangi ülkede kaç adet nükleer başlık var? Ülkeler nükleer başlıklara ne kadar harcadı? İşte Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün yayımladığı nükleer raporu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 18:26 Güncelleme 13 Mart 2024, 18:52
ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! Dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı mevcut 1

Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kalırken Gazze'de ise İsrail soykırımı devam ediyor. Rusya ve Almanya arasındaki dinleme krizi ile üçüncü dünya savaşının patlak vereceğine ilişkin sesler yükselirken Batı basını açıkça nükleer savaş çığırtkanlığı yapıyor.

ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! Dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı mevcut 2

Ukrayna'nın yanı sıra Basra Körfezi, Tayvan Boğazı ve Kore Yarımadası'nda savaş çıkabileceğini işaret eden New York Times, açıkça savaşı körüklüyor.

ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! Dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı mevcut 3

NEW YORK TIMES'TAN NÜKLEER SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI

New York Times, "Nükleer savaş riski artıyor" başlıklı bir analiz yayımladı ve bir yandan dünya çapında bir nükleer savaşın çığırtkanlığını yaparken bir yandan da cepheleri işaret etti.

SON DAKİKA