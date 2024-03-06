ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! Dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı mevcut

Rusya ile ABD ve Avrupa arasında gerilim had safhaya ulaşırken ABD basını nükleer savaş çığırtkanlığına başladı. Rusya'nın Alman ordusunun ses kayıtlarını afişe etmesinin ardından Üçüncü Dünya Savaşı'nın patlak vereceğine ilişkin sesler yükselirken New York Times, bir nükleer savaş senaryosu yazdı ve açıkça Basra Körfezi, Tayvan Boğazı ve Kore Yarımadası'nı işaret etti. Savaşı körüklemeye çalışan New York Times'ın nükleer senaryosu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarken dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunduğu ortaya çıktı. Peki, hangi ülkede kaç adet nükleer başlık var? Ülkeler nükleer başlıklara ne kadar harcadı? İşte Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün yayımladığı nükleer raporu.
Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kalırken Gazze'de ise İsrail soykırımı devam ediyor. Rusya ve Almanya arasındaki dinleme krizi ile üçüncü dünya savaşının patlak vereceğine ilişkin sesler yükselirken Batı basını açıkça nükleer savaş çığırtkanlığı yapıyor.
Ukrayna'nın yanı sıra Basra Körfezi, Tayvan Boğazı ve Kore Yarımadası'nda savaş çıkabileceğini işaret eden New York Times, açıkça savaşı körüklüyor.
NEW YORK TIMES'TAN NÜKLEER SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI
New York Times, "Nükleer savaş riski artıyor" başlıklı bir analiz yayımladı ve bir yandan dünya çapında bir nükleer savaşın çığırtkanlığını yaparken bir yandan da cepheleri işaret etti.