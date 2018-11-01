ABD basını duyurdu! Çinden F-35lere karşı yeni silah

ABD basını duyurdu! Çin'den F-35'lere karşı "yeni silah"
Çin, bilim dünyasını heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada kuantum radarının prototipinin üretildiği belirtildi.
1 Kasım 2018 Perşembe, 15:23:25 Güncelleme: 15:28:26
ABD basını duyurdu! Çin'den F-35'lere karşı "yeni silah"
ABD basını duyurdu! Çin'den F-35'lere karşı "yeni silah"
ABD basını duyurdu! Çin'den F-35'lere karşı "yeni silah"
ABD basını duyurdu! Çin'den F-35'lere karşı "yeni silah"
ABD basını duyurdu! Çin'den F-35'lere karşı "yeni silah"
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