ABD basını duyurdu! Çinden F-35lere karşı yeni silah

DARK SWORD DRONE

Çin'in 2006 yılında tasarımına başladığı Dark Sword insansız hava aracı (UAV), o yıldan bu yana kamuoyunun adını duymadığı bir proje. O kadar gizli tutuluyor ki, Batılı mühendisler projenin hala devam edip etmediği konusunda bilgi sahibi değil.