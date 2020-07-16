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Ne olursa olsun, uslanmıyorlar! Hindistan'da çekilen bu görüntüler kan dondurdu, koronavirüs...

Koronavirüs pandemisi dünyanın üzerinde durduğu hassas dengeleri bir bir alt üst etti. Ekonomi, sosyal yaşam, turizm, eğitim gibi pek çok sektör kökünden etkilendi. Her şey Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarından ortaya çıkan Kovid-19 adlı virüs önüne geçilemez bir hızla dünyaya yayılmasıyla başladı. Dünya üzerinde 234 bin 334 pozitif testle bir günde kaydedilen en yüksek ikinci günlük vakanın kayda geçtiği Çarşamba günü sonrası akıllara durgunluk veren görüntüler Hindistan'dan geldi. İnsanlık bir türlü uslanmıyor...

16.07.2020 13:19 - Son Güncelleme: 16.07.2020 13:35
Ne olursa olsun, uslanmıyorlar! Hindistan'da çekilen bu görüntüler kan dondurdu, koronavirüs...

Yeryüzünü temellerinden sarsan koronavirüs salgınında Çarşamba günü korkunç bir rekor kırılırken, Hindistan'dan görüntüler kan dondurdu.

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Ne olursa olsun, uslanmıyorlar! Hindistan'da çekilen bu görüntüler kan dondurdu, koronavirüs...

32 bin 682 testin pozitif çıktığı Hindistan'da, can kayıpları da 25 bini buldu. Ancak Hindistan'ı dünya gündemine yerleştiren asıl gelişme, bir vahşi hayvan pazarında kaydedilen görüntüler oldu.

Ne olursa olsun, uslanmıyorlar! Hindistan'da çekilen bu görüntüler kan dondurdu, koronavirüs...

Ülkenin doğusunda, Çin sınırına yakın noktadaki Nagaland ve Manipur eyaletine bağlı şehirlerdeki vahşi hayvan pazarında kaydedilen görüntüler, tek kelimeyle mide bulandırıcı.

Ne olursa olsun, uslanmıyorlar! Hindistan'da çekilen bu görüntüler kan dondurdu, koronavirüs...

Kesilip yakılmış maymun elleri, kirpiler, yaban domuzları ve göçmen kuşların kaçak olarak satıldığı iğrenç pazarda, yakalanan köpekler ise işkence edilerek öldürülüp tezgahlara konuluyor.

Ne olursa olsun, uslanmıyorlar! Hindistan'da çekilen bu görüntüler kan dondurdu, koronavirüs...

Görüntüler, Manipur eyaletinde iki ayrı vahşi hayvan pazarında ve Nagalan'da bağlı Dimapur'daki Keera Çarşı'sında kaydedildi. Nagaland eyalet valiliği kısa süre önce köpek eti satışını yasakladı ancak şimdilik yasağa uyan yok.

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