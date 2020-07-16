Ne olursa olsun, uslanmıyorlar! Hindistan'da çekilen bu görüntüler kan dondurdu, koronavirüs...
Koronavirüs pandemisi dünyanın üzerinde durduğu hassas dengeleri bir bir alt üst etti. Ekonomi, sosyal yaşam, turizm, eğitim gibi pek çok sektör kökünden etkilendi. Her şey Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarından ortaya çıkan Kovid-19 adlı virüs önüne geçilemez bir hızla dünyaya yayılmasıyla başladı. Dünya üzerinde 234 bin 334 pozitif testle bir günde kaydedilen en yüksek ikinci günlük vakanın kayda geçtiği Çarşamba günü sonrası akıllara durgunluk veren görüntüler Hindistan'dan geldi. İnsanlık bir türlü uslanmıyor...
16.07.2020 13:19
- Son Güncelleme: 16.07.2020 13:35
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