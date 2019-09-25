GaleriDünya

6 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında çıktı! 'Sosyopat cüce' davası ağızları açık bıraktı...

Birazdan okuyacaklarınız bir film senaryosu değil, gerçeğin ta kendisi... 9 yıl önce Kristine ve Michael çiftinin evlatlık olarak aldığı 6 yaşındaki Natalia Grace'in aslında 22 yaşında olduğu ortaya çıktı. Annesi Kristine Barnett evlat edindiği kızın sosyopat bir cüce olduğunu ve kendisini öldürmeye çalıştığını ileri sürdü. Akıllara durgunluk veren 'sosyopat cüce' davasında gelişmeler kafaları iyice karıştırdı.

25.09.2019 12:28 - Son Güncelleme: 25.09.2019 12:41
6 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında çıktı! 'Sosyopat cüce' davası ağızları açık bıraktı...

Kristine Barnett ve eski kocası Michael Barnett 2010 yılında Natalia Grace adlı cücelik sendromuna sahip 6 yaşında Ukraynalı bir kız evlat edindi.

6 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında çıktı! 'Sosyopat cüce' davası ağızları açık bıraktı...

Ancak 2013'te çift, Kanada'ya taşınmadan önce Natalia Grace'i Indiana'daki evlerinde terk etti ve çocuğu tek başına bıraktı. Natalia 3 sene boyunca burada tek başına yaşadı.

6 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında çıktı! 'Sosyopat cüce' davası ağızları açık bıraktı...

Yıllar sonra Kristine Barnett ve eski kocası Michael Barnett hakkında dava açıldı. Ancak anne Kristine, Natalia Grace şoke eden iddialarda bulundu.

6 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında çıktı! 'Sosyopat cüce' davası ağızları açık bıraktı...

Kristine'in iddiasına göre üvey kızları çocuk sanılmasına karşın bir yetişkindi. Evde Natalia ile vakit geçirdikçe yetişkin olduğuna emin olduğunu belirten Kristine, "Natalia geldikten bir süre sonra regl olmaya, kıllanmaya başladı ve süt dişleri değil normal dişleri vardı" dedi.

6 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında çıktı! 'Sosyopat cüce' davası ağızları açık bıraktı...

Yine Kristine'in iddiasına göre Natalia yetişkinler gibi konuşuyor ve kendisini okula götürdüklerinde "Bu çocuklar çok yorucu. Nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Ve yeniden uyardı: 'İstanbullular tetikte olun!'
Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Ve yeniden uyardı: 'İstanbullular tetikte olun!'