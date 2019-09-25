6 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında çıktı! 'Sosyopat cüce' davası ağızları açık bıraktı...
Birazdan okuyacaklarınız bir film senaryosu değil, gerçeğin ta kendisi... 9 yıl önce Kristine ve Michael çiftinin evlatlık olarak aldığı 6 yaşındaki Natalia Grace'in aslında 22 yaşında olduğu ortaya çıktı. Annesi Kristine Barnett evlat edindiği kızın sosyopat bir cüce olduğunu ve kendisini öldürmeye çalıştığını ileri sürdü. Akıllara durgunluk veren 'sosyopat cüce' davasında gelişmeler kafaları iyice karıştırdı.
25.09.2019 12:28
- Son Güncelleme: 25.09.2019 12:41
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