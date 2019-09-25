6 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında çıktı! 'Sosyopat cüce' davası ağızları açık bıraktı...

Kristine'in iddiasına göre üvey kızları çocuk sanılmasına karşın bir yetişkindi. Evde Natalia ile vakit geçirdikçe yetişkin olduğuna emin olduğunu belirten Kristine, "Natalia geldikten bir süre sonra regl olmaya, kıllanmaya başladı ve süt dişleri değil normal dişleri vardı" dedi.

