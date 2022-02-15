6-12 Şubat tarihleri arasında Nijerya'da 10'u polis 42 kişi öldürüldü!
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle 6-12 Şubat tarihleri arasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin 10'unun polis olduğu öğrenilirken onlarca kişi kaçırıldığı ve yaralandığı da gelen bilgiler arasında...
15.02.2022 01:07
- Son Güncelleme: 15.02.2022 01:08
Nijerya basınında yer alan haberlere göre, 6-12 Şubat'ta ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi.
Nijerya ordusu, geçen hafta ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Boko Haram'ın 39 üyesini etkisiz hale getirmiş, 1000'den fazla terörist teslim olmuştu.
CİDDİ GÜVENLİK SORUNU
Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.