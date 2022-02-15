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6-12 Şubat tarihleri arasında Nijerya'da 10'u polis 42 kişi öldürüldü!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle 6-12 Şubat tarihleri arasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin 10'unun polis olduğu öğrenilirken onlarca kişi kaçırıldığı ve yaralandığı da gelen bilgiler arasında...

15.02.2022 01:07 - Son Güncelleme: 15.02.2022 01:08
6-12 Şubat tarihleri arasında Nijerya’da 10’u polis 42 kişi öldürüldü!

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, 6-12 Şubat'ta ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi.

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6-12 Şubat tarihleri arasında Nijerya’da 10’u polis 42 kişi öldürüldü!

Bu saldırılarda 10'u polis ve 42 kişi öldü, onlarca kişi kaçırıldı ve yaralandı.

6-12 Şubat tarihleri arasında Nijerya’da 10’u polis 42 kişi öldürüldü!

Nijerya ordusu, geçen hafta ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Boko Haram'ın 39 üyesini etkisiz hale getirmiş, 1000'den fazla terörist teslim olmuştu.

6-12 Şubat tarihleri arasında Nijerya’da 10’u polis 42 kişi öldürüldü!

CİDDİ GÜVENLİK SORUNU
Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

6-12 Şubat tarihleri arasında Nijerya’da 10’u polis 42 kişi öldürüldü!

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

6-12 Şubat tarihleri arasında Nijerya’da 10’u polis 42 kişi öldürüldü!

ÇAD GÖLÜ HAVZASINDA EN AZ 2 BİN KİŞİ...
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

6-12 Şubat tarihleri arasında Nijerya’da 10’u polis 42 kişi öldürüldü!

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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