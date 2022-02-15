Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birlikleri uydu fotoğraflarında! Askeri birlik ve malzemeler böyle görüntülendi
Dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna-Rusya krizinden son dakikalar peş peşe geliyor. Rusya'nın, Ukrayna ve Belarus sınırlarına yakın bölgelerinde konuşlanan askeri birlik ve malzemeleri uydu fotoğraflarına yansıdı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'daki krizin diplomasi yoluyla çözülebilmesi için halen imkan olduğuna işaret ederek, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda." dedi.
15.02.2022 08:55
- Son Güncelleme: 15.02.2022 08:59
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN RUSYA'YA HEM UYARI HEM DİPLOMASİ ÇAĞRISI
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'daki krizin diplomasi yoluyla çözülebilmesi için halen imkan olduğuna işaret ederek, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda." dedi.