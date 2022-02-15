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Haberler Dünya Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birlikleri uydu fotoğraflarında! Askeri birlik ve malzemeler böyle görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birlikleri uydu fotoğraflarında! Askeri birlik ve malzemeler böyle görüntülendi

Dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna-Rusya krizinden son dakikalar peş peşe geliyor. Rusya'nın, Ukrayna ve Belarus sınırlarına yakın bölgelerinde konuşlanan askeri birlik ve malzemeleri uydu fotoğraflarına yansıdı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'daki krizin diplomasi yoluyla çözülebilmesi için halen imkan olduğuna işaret ederek, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda." dedi.

15.02.2022 08:55 - Son Güncelleme: 15.02.2022 08:59
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki birlikleri uydu fotoğraflarında! Askeri birlik ve malzemeler böyle görüntülendi


Soloti - 13 Şubat
Dünya, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin ardından bölgeye odaklandı. (Rusya`nın Soloti bölgesinde konuşlanan askeri kuvvetler.)

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki birlikleri uydu fotoğraflarında! Askeri birlik ve malzemeler böyle görüntülendi


Yelnya - 13 Şubat
Rusya`nın Yelnya bölgesindeki askeri kamp ve teçhizat.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki birlikleri uydu fotoğraflarında! Askeri birlik ve malzemeler böyle görüntülendi



Belgorod - 13 Şubat
Rusya`nın Belgorod bölgesindeki helikopter tesisi. (2)

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki birlikleri uydu fotoğraflarında! Askeri birlik ve malzemeler böyle görüntülendi


Yelnya - 13 Şubat
Demir yolu vasıtasıyla taşınan zırhlı araçlar ve topçular.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki birlikleri uydu fotoğraflarında! Askeri birlik ve malzemeler böyle görüntülendi

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN RUSYA'YA HEM UYARI HEM DİPLOMASİ ÇAĞRISI
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'daki krizin diplomasi yoluyla çözülebilmesi için halen imkan olduğuna işaret ederek, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda." dedi.

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