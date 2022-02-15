Rusya’nın Ukrayna sınırındaki birlikleri uydu fotoğraflarında! Askeri birlik ve malzemeler böyle görüntülendi

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN RUSYA'YA HEM UYARI HEM DİPLOMASİ ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'daki krizin diplomasi yoluyla çözülebilmesi için halen imkan olduğuna işaret ederek, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda." dedi.