52 yıldır süren işgalci zulmün adı: Yahudi yerleşim birimleri

ABD'nin bu kararının, İsrail'i, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmek için cesaretlendireceği belirtiliyor.

Yahudi yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarının bir gün dahi durmadığına dikkati çeken Filistinliler, bu durumun 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasının önündeki en büyük tehditlerden biri olduğunu ve Batı Şeria'yı parçalanmaya ittiğini ifade ediyor.