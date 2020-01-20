Meghan Markle Lady Diana'yı taklit mi ediyor? Prens Harry ile Kraliyet'ten ayrılmışlardı...
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Meghan Markle ve Prens Harry... Kraliyet Ailesi'ndeki ünvanlarından vazgeçtiklerini açıklayan olaylı çiftin bundan sonra hayatlarının nasıl devam edeceği merak konusu. Kraliyet Ailesi'nden ayrılmaları tabi ki onların magazinden geri kalacağı anlamına gelmiyor. En çok tartışılan konulardan biri de Meghan Markle'ın Prenses Diana'yı taklit edip etmediği. Özellikle Prens Harry'nin de Meghan Markle'ı annesine benzettiğine dair yaptığı açıklamalar bu konuya tuz biber oldu. En çok benzetildikleri yönlerden biri tarzları. Peki Meghan Markle, Lady Diana'nın tarzını mı taklit ediyor?
20.01.2020 17:32
- Son Güncelleme: 20.01.2020 17:43
PRENS HARRY NE DİYOR?
Bazen eşinden yakınan, her istediğini yaptırmaya çalışan bir kişi olduğunu söyleyen Prens Harry, bu sefer yakınmayı bırakıp eşini övmeyi ve onunla ilgili durum tespiti yapmayı seçmiş.
Yaptığı tespit gerçekten şaşırtıcı.
Prenses Diana ile Düşes Markle'ın birbirlerine çok benzediğini, basının ikisine de yaptığı baskının aynı olduğunu söylüyor.
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