Meghan Markle Lady Diana'yı taklit mi ediyor? Prens Harry ile Kraliyet'ten ayrılmışlardı...

PRENS HARRY NE DİYOR?

Bazen eşinden yakınan, her istediğini yaptırmaya çalışan bir kişi olduğunu söyleyen Prens Harry, bu sefer yakınmayı bırakıp eşini övmeyi ve onunla ilgili durum tespiti yapmayı seçmiş.

Yaptığı tespit gerçekten şaşırtıcı.

Prenses Diana ile Düşes Markle'ın birbirlerine çok benzediğini, basının ikisine de yaptığı baskının aynı olduğunu söylüyor.