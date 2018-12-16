4400 yıllık Mısır lahiti ilk defa açıldı
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan 4400 yıllık lahit "lanet uyarısına rağmen" ilk defa açıldı.
16 Aralık 2018 Pazar, 18:26:46
Güncelleme: 18:28:10
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan 4400 yıllık lahit ilk defa açıldı.
Çeşitli hiyeroglif ve heykellerle süslü lahit 10 metre uzunluğa, 3 metre genişliğe ve 3 metre yüksekliğe sahip.
Mısır Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, lahitin son birkaç yılda ortaya çıkarılan eşsiz bir örnek olduğunu söyledi.
Waziri lahitin 4400 yıllık olmasına rağmen son derece iyi korunmuş olduğunu belirtti.
Lahitin tarihi Mısır Firavunu Neferirkara'ya kadar uzanıyor.