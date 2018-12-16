4400 yıllık Mısır lahiti ilk defa açıldı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan 4400 yıllık lahit "lanet uyarısına rağmen" ilk defa açıldı.

16 Aralık 2018 Pazar, 18:26:46 Güncelleme: 18:28:10
4400 yıllık Mısır lahiti ilk defa açıldı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan 4400 yıllık lahit ilk defa açıldı.

4400 yıllık Mısır lahiti ilk defa açıldı

Çeşitli hiyeroglif ve heykellerle süslü lahit 10 metre uzunluğa, 3 metre genişliğe ve 3 metre yüksekliğe sahip.

4400 yıllık Mısır lahiti ilk defa açıldı

Mısır Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, lahitin son birkaç yılda ortaya çıkarılan eşsiz bir örnek olduğunu söyledi.

4400 yıllık Mısır lahiti ilk defa açıldı

Waziri lahitin 4400 yıllık olmasına rağmen son derece iyi korunmuş olduğunu belirtti.

4400 yıllık Mısır lahiti ilk defa açıldı

Lahitin tarihi Mısır Firavunu Neferirkara'ya kadar uzanıyor.

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