Brüksel'de göç karşıtı gruba polis müdahalesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği binalarının bulunduğu alanda polis aşırı sağcı ve göç karşıtı bine yakın göstericiye gaz bombası ve TOMA ile müdahalede bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar, 16:50:31 Güncelleme: 16:52:30
Brüksel'de göç karşıtı gruba polis müdahalesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği binalarının bulunduğu alanda polis aşırı sağcı ve göç karşıtı bine yakın göstericiye gaz bombası ve TOMA ile müdahalede bulundu.

Brüksel'de göç karşıtı gruba polis müdahalesi

FRANSA'DAKİ SARI YELEKLİLERİN EYLEMİ

Öte yandan dün Fransa'da gerçekleştirilen 'sarı yelekliler' protesto gösterilerine polisinin müdahalesi sonrasında, Paris'te 168 ve Marsilya'da 12 kişi gözaltına alındı.

Brüksel'de göç karşıtı gruba polis müdahalesi

Olayların başından şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 4 bin 99'a ulaşmış oldu.

Brüksel'de göç karşıtı gruba polis müdahalesi

Fransa'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar ve genel hayat pahalılığını protesto eden ve daha sonra Belçika, Hollanda ve İsrail'e de sıçrayan 'sarı yelekliler' eylemleri dün Fransa?da 33 bin 500 kişinin katılımıyla devam etti.

Paris polisi, dünkü eylemler için 8 bin polis ve 14 zırhlı aracın görevlendirildiğini duyurmuştu.

Brüksel'de göç karşıtı gruba polis müdahalesi
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