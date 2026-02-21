50 yıl aradan sonra Ay'a ilk insanlı yolculuk: Uzay ajansı tarihi görevi duyurdu

Fırlatma provasında tespit edilen hidrojen sızıntısı sorunu iki conta değiştirilerek çözüldü ve ikinci testte sızıntı görülmedi.

Teknik Aksaklık Aşıldı

Sky News'te yer alan habere göre görev öncesindeki fırlatma provasında hidrojen sızıntısı tespit edilmesi kısa süreli bir gecikmeye yol açtı. Soruna neden olan iki conta değiştirildikten sonra yapılan ikinci testte herhangi bir sızıntıya rastlanmadı. Yaklaşık 50 saat süren prova sırasında roketin tanklarına 730 bin galon yakıt yüklendi ve sistemlerin dayanıklılığı başarıyla test edildi.

Uzun Vadeli Hedef: Ay Geçidi ve Mars

Artemis programı yalnızca Ay'a dönüşü değil, aynı zamanda Ay yörüngesinde kurulması planlanan "Ay Geçidi" uzay istasyonunu da kapsıyor. Bu istasyonun, astronotların uzun süreli görev deneyimi kazanmasını ve gelecekte Mars'a yapılacak insanlı yolculuklara hazırlık sürecini desteklemesi hedefleniyor. Artemis II, bu büyük vizyonun en kritik adımlarından biri olarak görülüyor.