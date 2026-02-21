50 yıl aradan sonra Ay'a ilk insanlı yolculuk: Uzay ajansı tarihi görevi duyurdu
Yarım asrı aşkın bir sürenin ardından insanlık Ay’a doğru tarihi bir yolculuğa hazırlanıyor. NASA tarafından duyurulan Artemis II görevi dört astronotu Ay yörüngesine taşıyacak ve güvenli bir şekilde Dünya’ya geri getirecek. Başarılı olması durumunda bu yolculuk 50 yıldan uzun süredir Ay’a yapılan ilk insanlı uçuş olacak
Hızlı Özet Göster
- NASA'nın Artemis II görevi kapsamında dört astronotu Ay yörüngesine gönderip Dünya'ya geri getirmesi planlanıyor ve fırlatma en erken 6 Mart'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek.
- Görev başarılı olursa 1972'deki Apollo 17'den bu yana Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk olacak ancak Ay yüzeyine iniş planlanmıyor.
- Fırlatma provasında tespit edilen hidrojen sızıntısı sorunu iki conta değiştirilerek çözüldü ve ikinci testte sızıntı görülmedi.
- Yaklaşık 50 saat süren provada roketin tanklarına 730 bin galon yakıt yüklendi ve sistemlerin dayanıklılığı başarıyla test edildi.
- Artemis programı kapsamında Ay yörüngesinde kurulması planlanan Ay Geçidi uzay istasyonu ile Mars'a yapılacak insanlı yolculuklara hazırlık hedefleniyor.
NASA, yarım asrı aşkın bir aradan sonra insanlı Ay görevlerini yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Uzay ajansının hedefi, dört astronotu Ay yörüngesine gönderip güvenli biçimde Dünya'ya geri getirmek.
Tarihi Fırlatma İçin Geri Sayım
Artemis II görevinin en erken 6 Mart'ta fırlatılması planlanıyor. Görev başarıyla tamamlanırsa bu 50 yılı aşkın süredir Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk olacak.Fırlatma, Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek. Ancak yetkililer son teknik kontroller tamamlanmadan kesin tarih verilemeyeceğini ve olası gecikmelerin gündemde olduğunu belirtiyor.
1972'den Bu Yana Bir İlk
Bu görev, 1972'de gerçekleştirilen Apollo 17'den bu yana Ay'a doğru yola çıkacak ilk astronot ekibini taşıyacak. Artemis II kapsamında Ay yüzeyine iniş planlanmıyor. Mürettebat, Ay'ın etrafında dolaşarak sistemleri test edecek ve ardından Dünya'ya dönüş yapacak.
Teknik Aksaklık Aşıldı
Sky News'te yer alan habere göre görev öncesindeki fırlatma provasında hidrojen sızıntısı tespit edilmesi kısa süreli bir gecikmeye yol açtı. Soruna neden olan iki conta değiştirildikten sonra yapılan ikinci testte herhangi bir sızıntıya rastlanmadı. Yaklaşık 50 saat süren prova sırasında roketin tanklarına 730 bin galon yakıt yüklendi ve sistemlerin dayanıklılığı başarıyla test edildi.
Uzun Vadeli Hedef: Ay Geçidi ve Mars
Artemis programı yalnızca Ay'a dönüşü değil, aynı zamanda Ay yörüngesinde kurulması planlanan "Ay Geçidi" uzay istasyonunu da kapsıyor. Bu istasyonun, astronotların uzun süreli görev deneyimi kazanmasını ve gelecekte Mars'a yapılacak insanlı yolculuklara hazırlık sürecini desteklemesi hedefleniyor. Artemis II, bu büyük vizyonun en kritik adımlarından biri olarak görülüyor.