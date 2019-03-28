3.Dünya Savaşı'nı kim kazanacak? Resmen açıkladılar
Dünya tarihi iki büyük dünya savaşı gördü. Gönül ister ki bir daha görmeyelim ama askeri uzmanlar bir dünya savaşının daha gerçekleşeceğini, bunun günümüz teknolojisine uygun olacak bir savaş olacağı konusunda öngörülerde bulunuyor. Peki olası bir 3.Dünya Savaşı'nı kim kazanacak? Askeri uzmanlar bir sonraki dünya savaşının uzayda gerçekleşmesi durumunda kazanan ülkenin hangi taraf olacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu.
28.03.2019 09:41
- Son Güncelleme: 28.03.2019 09:54
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