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3.Dünya Savaşı'nı kim kazanacak? Resmen açıkladılar

Dünya tarihi iki büyük dünya savaşı gördü. Gönül ister ki bir daha görmeyelim ama askeri uzmanlar bir dünya savaşının daha gerçekleşeceğini, bunun günümüz teknolojisine uygun olacak bir savaş olacağı konusunda öngörülerde bulunuyor. Peki olası bir 3.Dünya Savaşı'nı kim kazanacak? Askeri uzmanlar bir sonraki dünya savaşının uzayda gerçekleşmesi durumunda kazanan ülkenin hangi taraf olacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

28.03.2019 09:41 - Son Güncelleme: 28.03.2019 09:54
3.Dünya Savaşı'nı kim kazanacak? Resmen açıkladılar

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD'nin uzaydaki her türlü savaşı kazanabileceğini söylemiş fakat böyle bir durumun Dünya'da yaşayanlara olacak etkisi hakkında bir fikir belirtmemişti.

3.Dünya Savaşı'nı kim kazanacak? Resmen açıkladılar

Uzayda barışı savunan 'Uzayda Silahlara ve Nükleer Güçlere Karşı Küresel Ağ' organizasyonunun başkanı Bruce Gagnon, Shanahan'ın bu sözleri için, Ay'da yürüyen altıncı insan olan ABD'li astronot Edgar Mitchell'in şu sözlerini hatırlattı:

3.Dünya Savaşı'nı kim kazanacak? Resmen açıkladılar

SON SAVAŞ

"Eğer uzayda savaş olacaksa bu son savaş olacak çünkü uyduların infilak etmesi sebebiyle uzay elektronik çöplüğe dönecek ve bu sebeple Dünya'dan uzaya roket gönderemeyeceğiz."

3.Dünya Savaşı'nı kim kazanacak? Resmen açıkladılar

Gagnon'a göre ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın "Uzayda oluşabilecek her türlü zıtlaşmayı kazanabileceğimize eminim" sözü, ABD'nin yeni bir politikasını yansıtmıyor.

3.Dünya Savaşı'nı kim kazanacak? Resmen açıkladılar

Washington yönetimi 1980'li yıllardan bu yana dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın görevde olduğu zamandan beri uzayda hakimiyet kurma ve kontrol yarışını sürdürüyor.

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