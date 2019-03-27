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2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Noah'ın kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

2030 yılından geldiğini iddia eden Noah bir takım kehanetlerini sıralamıştı. Daha sonra yalan dedektörüne giren Noah bu testten geçmişti. Peki Noah gerçekten doğru söylüyor olabilir mi? Noah'ın sıraladığı kehanetlerden bazıları gerçekleşti. İşte 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ın kehanetleri.

27.03.2019 10:38 - Son Güncelleme: 27.03.2019 10:50
2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Noah'ın kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ı belki hatırlarsınız. Zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlerden biriydi. Ancak diğerlerinden farklı olabilir. Noah geçtiğimiz aylarda gelecekte meydana gelecek olayların net tarihini vermişti. Ve Noah'ın gerçekleşeceğini iddia ettiği şeylerden bazıları gerçekleşti bile...

2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Noah'ın kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını kanıt olarak göstermişti.

2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Noah'ın kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

Noah 2019 yılının ilk aylarında dünya genelinde UFO ihbarlarında patlama yaşanacağını ve ABD'nin orta batı eyaletlerinde de aşırı soğukların etkili olacağını söylemişti. Noah'ın iddiaları doğru çıktı ve ABD'nin iç kesimleri son yılların en soğuk kış mevsimini yaşadı.

2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Noah'ın kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

Dünyanın birçok noktasında son birkaç aydır bildirilen UFO ihbarları da dikkatleri tekrar zaman yolcusuna çevirdi.

2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Noah'ın kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

Noah'ın kehanetleri şöyle:

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