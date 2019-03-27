2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Noah'ın kehanetleri bir bir gerçekleşiyor
2030 yılından geldiğini iddia eden Noah bir takım kehanetlerini sıralamıştı. Daha sonra yalan dedektörüne giren Noah bu testten geçmişti. Peki Noah gerçekten doğru söylüyor olabilir mi? Noah'ın sıraladığı kehanetlerden bazıları gerçekleşti. İşte 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ın kehanetleri.
27.03.2019 10:38
- Son Güncelleme: 27.03.2019 10:50
2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ı belki hatırlarsınız. Zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlerden biriydi. Ancak diğerlerinden farklı olabilir. Noah geçtiğimiz aylarda gelecekte meydana gelecek olayların net tarihini vermişti. Ve Noah'ın gerçekleşeceğini iddia ettiği şeylerden bazıları gerçekleşti bile...
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