2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Noah'ın kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ı belki hatırlarsınız. Zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlerden biriydi. Ancak diğerlerinden farklı olabilir. Noah geçtiğimiz aylarda gelecekte meydana gelecek olayların net tarihini vermişti. Ve Noah'ın gerçekleşeceğini iddia ettiği şeylerden bazıları gerçekleşti bile...