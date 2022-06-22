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SON DAKİKA: ABD'de Miami Uluslararası Havalimanı'nda uçak pistten çıktı! Yolcuların tahliye anı ve korkusu kamerada

Son dakika haberleri... ABD'de Miami Uluslararası Havalimanı'nda Red Air'e ait içinde 126 yolcu ve 11 mürettebat olan yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Yolcuların panik içerisinde uçağı tahliye ettikleri anlar ve uçağa ilk müdahale kameralara yansıdı.

22.06.2022 09:36 - Son Güncelleme: 22.06.2022 09:45
SON DAKİKA: ABD’de Miami Uluslararası Havalimanı’nda uçak pistten çıktı! Yolcuların tahliye anı ve korkusu kamerada

Miami Uluslararası Havalimanı panik dolu anlara sahne oldu. Ülke basınında yer alan haberlere göre, havalimanına iniş yapan uçak pistten çıktı.

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SON DAKİKA: ABD’de Miami Uluslararası Havalimanı’nda uçak pistten çıktı! Yolcuların tahliye anı ve korkusu kamerada

Aynı haberlere göre, kaza uçağın iniş takımlarındaki arıza nedeniyle gerçekleşti. Alev alan uçağı söndürmek için havalimanı personeli seferber olurken uçakta bulunan 126 yolcu ve 11 mürettebat tahliye edildi.

SON DAKİKA: ABD’de Miami Uluslararası Havalimanı’nda uçak pistten çıktı! Yolcuların tahliye anı ve korkusu kamerada

Yetkililer olay ile ilgili yapılan ilk açıklamada üç kişinin hafif şekilde yaralandığını ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını bilgisine yer verdi.

SON DAKİKA: ABD’de Miami Uluslararası Havalimanı’nda uçak pistten çıktı! Yolcuların tahliye anı ve korkusu kamerada

Yolcuların yanan uçaktan tahliye edildikleri anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

SON DAKİKA: ABD’de Miami Uluslararası Havalimanı’nda uçak pistten çıktı! Yolcuların tahliye anı ve korkusu kamerada

Merkezi Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Red Air'e ait uçakta yaşanan arıza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA: ABD’de Miami Uluslararası Havalimanı’nda uçak pistten çıktı! Yolcuların tahliye anı ve korkusu kamerada

Şirketten ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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