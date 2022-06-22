SON DAKİKA: ABD'de Miami Uluslararası Havalimanı'nda uçak pistten çıktı! Yolcuların tahliye anı ve korkusu kamerada
Son dakika haberleri... ABD'de Miami Uluslararası Havalimanı'nda Red Air'e ait içinde 126 yolcu ve 11 mürettebat olan yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Yolcuların panik içerisinde uçağı tahliye ettikleri anlar ve uçağa ilk müdahale kameralara yansıdı.
22.06.2022 09:36 - Son Güncelleme: 22.06.2022 09:45
Miami Uluslararası Havalimanı panik dolu anlara sahne oldu. Ülke basınında yer alan haberlere göre, havalimanına iniş yapan uçak pistten çıktı.
Merkezi Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Red Air'e ait uçakta yaşanan arıza ile ilgili soruşturma başlatıldı.