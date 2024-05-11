Time dergisinde Gazze zaferi! Filistin eylemlerine katılan kefiyeli genci kapağa taşıdılar

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve önce ABD'nin dört bir yanına ve ardından dünyaya yayılan Gazze protestoları Batı'da darbe etkisi yarattı. Adeta "Amerikan baharı" ile sarsılan Batılı ülkeler polisin her türlü şiddetine karşı devam eden öğrenci eylemleri ile şaşkına dönerken dünyaca ünlü ABD merkezli Time dergisi, kapağına Gazze eylemlerinde zafer işareti yapan kefiyeli bir genci taşıdı. Time'ın son kapağı, Batı'nın, İsrail'in soykırım suçlarının kendi hanesine yazıldığını anladığını ortaya çıkardı.
ABD merkezli Time dergisi, çok konuşulacak bir kapağa imza attı.
TIME DERGİSİNDEN FİLİSTİN KAPAĞI
Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve başta Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılan Gazze eylemleri devam ederken Time dergisi, eylemlere katılan kefiyeli bir genç kızın zafer işareti yaparken çekilen fotoğrafını kapağa taşıdı.
Time'ın kapağında "Kampüs isyanı, Amerikan üniversitelerinden sahneler" ifadeleri yer aldı.
BATI'DAN GÜNAH ÇIKARMA MESAJI
Polisin her türlü şiddetine rağmen Gazze eylemleri devam ederken Batı, üzerine bulaşan "soykırımcının destekçisi" suçu ile baş başa kaldı. ABD'de başlayan eylemler adeta "Amerikan baharı" olarak yorumlanırken Time'ın son kapağı, Batı'nın, İsrail'in soykırım suçlarının kendi hanesine yazıldığını anladığını ortaya çıkardı.