Time dergisinde Gazze zaferi! Filistin eylemlerine katılan kefiyeli genci kapağa taşıdılar

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve önce ABD'nin dört bir yanına ve ardından dünyaya yayılan Gazze protestoları Batı'da darbe etkisi yarattı. Adeta "Amerikan baharı" ile sarsılan Batılı ülkeler polisin her türlü şiddetine karşı devam eden öğrenci eylemleri ile şaşkına dönerken dünyaca ünlü ABD merkezli Time dergisi, kapağına Gazze eylemlerinde zafer işareti yapan kefiyeli bir genci taşıdı. Time'ın son kapağı, Batı'nın, İsrail'in soykırım suçlarının kendi hanesine yazıldığını anladığını ortaya çıkardı.