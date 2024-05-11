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Time dergisinde Gazze zaferi! Filistin eylemlerine katılan kefiyeli genci kapağa taşıdılar

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve önce ABD'nin dört bir yanına ve ardından dünyaya yayılan Gazze protestoları Batı'da darbe etkisi yarattı. Adeta "Amerikan baharı" ile sarsılan Batılı ülkeler polisin her türlü şiddetine karşı devam eden öğrenci eylemleri ile şaşkına dönerken dünyaca ünlü ABD merkezli Time dergisi, kapağına Gazze eylemlerinde zafer işareti yapan kefiyeli bir genci taşıdı. Time'ın son kapağı, Batı'nın, İsrail'in soykırım suçlarının kendi hanesine yazıldığını anladığını ortaya çıkardı.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 18:37 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 18:37
Time dergisinde Gazze zaferi! Filistin eylemlerine katılan kefiyeli genci kapağa taşıdılar 1

ABD merkezli Time dergisi, çok konuşulacak bir kapağa imza attı.

TIME DERGİSİNDEN FİLİSTİN KAPAĞI

Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve başta Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılan Gazze eylemleri devam ederken Time dergisi, eylemlere katılan kefiyeli bir genç kızın zafer işareti yaparken çekilen fotoğrafını kapağa taşıdı.

Time'ın kapağında "Kampüs isyanı, Amerikan üniversitelerinden sahneler" ifadeleri yer aldı.

Time dergisinde Gazze zaferi! Filistin eylemlerine katılan kefiyeli genci kapağa taşıdılar 2

BATI'DAN GÜNAH ÇIKARMA MESAJI

Polisin her türlü şiddetine rağmen Gazze eylemleri devam ederken Batı, üzerine bulaşan "soykırımcının destekçisi" suçu ile baş başa kaldı. ABD'de başlayan eylemler adeta "Amerikan baharı" olarak yorumlanırken Time'ın son kapağı, Batı'nın, İsrail'in soykırım suçlarının kendi hanesine yazıldığını anladığını ortaya çıkardı.

Time dergisinde Gazze zaferi! Filistin eylemlerine katılan kefiyeli genci kapağa taşıdılar 3

ABD'nin Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan protestolarda öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını kınarken, okul yönetimlerinden Filistin halkına yönelik soykırım girişimini desteklememelerini talep ediyor.

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