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Haberler Dünya 2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan'ın zaferine 'meydan okuma' diyerek bu başlığı attılar: Küresel dengeler yeniden şekillenecek!

2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan'ın zaferine 'meydan okuma' diyerek bu başlığı attılar: Küresel dengeler yeniden şekillenecek!

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanını seçmek için 2. kez sandığa gitti. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ilk kez yapılan ikinci tur oylamayla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'deki seçimler dünya basınında da yakından takip edildi. Birçok yayın kuruluşu seçimleri canlı olarak takip ederken sonucu Başkan Erdoğan lehine "açık ara zafer" şeklinde yorumladı. La Repubblica gazetesi de seçim sonucunu "Türkiye'de seçimler: Erdoğan kazanıyor. Muhalefetin hayalleri paramparça" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Wall Street Journal da Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ifade ederek 'oranlara resmen meydan okuduğunu' söyledi. Haberde küresel dengelerin yeniden şekilleneceği de söylendi.

takvim.com.tr
28.05.2023 19:54 - Son Güncelleme: 29.05.2023 09:03
2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın zaferini İtalyan basını böyle duyurdu: Muhalefetin hayalleri paramparça

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin nabzını yakından takip eden Avrupa'da birçok yayın kuruluşu ve gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turdaki seçim başarısını, canlı yayınlarla izleyicilere ve manşetten okurlarına duyurdu.

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2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın zaferini İtalyan basını böyle duyurdu: Muhalefetin hayalleri paramparça

Avrupa'da neredeyse tüm yayın kuruluşları ve gazeteler, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetini manşetlerine taşıdı.

2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın zaferine ’meydan okuma’ diyerek bu başlığı attılar: Küresel dengeler yeniden şekillenecek!

NATO'YU ŞEKİLLENDİRECEK

İngiliz gazetesi The Guardian, sabaha karşı yayımladığı haberinde Başkan Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını uzattığın ifade etti. Haberde, Rusya-Türkiye ilişkilerinin NATO'yu şekillendirebileceğini söyledi.

2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın zaferine ’meydan okuma’ diyerek bu başlığı attılar: Küresel dengeler yeniden şekillenecek!

Wall Street Journal da Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ifade ederek 'oranlara resmen meydan okuduğunu' söyledi. Haberde küresel dengelerin yeniden şekilleneceği de söylendi.

2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın zaferine ’meydan okuma’ diyerek bu başlığı attılar: Küresel dengeler yeniden şekillenecek!

Yunan basınının da gündemi elbette ki Türkiye'deki seçimler oldu. Başkan Erdoğan'ın zaferini ilan eden Yunan gazetesi Kathimerini, ilerleyen aylarda neler olacağının merak konusu olduğunu ifade etti.

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