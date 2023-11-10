İsrail saldırı pilotlarından bomba itiraf: Katil İsrail ordusu festivalde ki yüzlerce vatandaşını öldürmüş | Saldırı, işgal ordusuna ait helikopterlerin kamera kayıtlarıyla görüntülendi

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, 34 günden bu yana Hamas bahanesiyle bölgeye bomba üstüne bomba yağdırarak 11 bine yakın sivili katletti. İsrail ordusunun apache saldırı helikopterlerinin pilotları, 7 Ekim'de Siderot'ta düzenlenen Supernova müzik festivali baskınından kaçan İsraillileri kendilerinin açtığı ateş sonucu öldüklerini itiraf etti. Pilotlar, yerleşim birimlerinde kimin Hamas, kimin asker veya sivil olduğunu ayırt etmekte büyük zorluk yaşadıklarını ifade etti. Öte yandan saldırı, işgal ordusuna ait helikopterlerin kamera kayıtlarıyla da görüntülendi. İşte detaylar....