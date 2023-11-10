Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, 34 günden bu yana Hamas bahanesiyle bölgeye bomba üstüne bomba yağdırarak 11 bine yakın sivili katletti. İsrail ordusunun apache saldırı helikopterlerinin pilotları, 7 Ekim'de Siderot'ta düzenlenen Supernova müzik festivali baskınından kaçan İsraillileri kendilerinin açtığı ateş sonucu öldüklerini itiraf etti. Pilotlar, yerleşim birimlerinde kimin Hamas, kimin asker veya sivil olduğunu ayırt etmekte büyük zorluk yaşadıklarını ifade etti. Öte yandan saldırı, işgal ordusuna ait helikopterlerin kamera kayıtlarıyla da görüntülendi. İşte detaylar....
Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.
İsrail, 34 günden bu yana Hamas bahanesiyle bölgeye bomba üstüne bomba yağdıran İsrail, 11 bine yakın sivili katletti.