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İsrail saldırı pilotlarından bomba itiraf: Katil İsrail ordusu festivalde ki yüzlerce vatandaşını öldürmüş | Saldırı, işgal ordusuna ait helikopterlerin kamera kayıtlarıyla görüntülendi

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, 34 günden bu yana Hamas bahanesiyle bölgeye bomba üstüne bomba yağdırarak 11 bine yakın sivili katletti. İsrail ordusunun apache saldırı helikopterlerinin pilotları, 7 Ekim'de Siderot'ta düzenlenen Supernova müzik festivali baskınından kaçan İsraillileri kendilerinin açtığı ateş sonucu öldüklerini itiraf etti. Pilotlar, yerleşim birimlerinde kimin Hamas, kimin asker veya sivil olduğunu ayırt etmekte büyük zorluk yaşadıklarını ifade etti. Öte yandan saldırı, işgal ordusuna ait helikopterlerin kamera kayıtlarıyla da görüntülendi. İşte detaylar....

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 02:34 Güncelleme 10 Kasım 2023, 03:49
İsrail saldırı pilotlarından bomba itiraf: Katil İsrail ordusu festivalde ki yüzlerce vatandaşını öldürmüş | Saldırı, işgal ordusuna ait helikopterlerin kamera kayıtlarıyla görüntülendi 1

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

İsrail saldırı pilotlarından bomba itiraf: Katil İsrail ordusu festivalde ki yüzlerce vatandaşını öldürmüş | Saldırı, işgal ordusuna ait helikopterlerin kamera kayıtlarıyla görüntülendi 2

İsrail, 34 günden bu yana Hamas bahanesiyle bölgeye bomba üstüne bomba yağdıran İsrail, 11 bine yakın sivili katletti.

İsrail saldırı pilotlarından bomba itiraf: Katil İsrail ordusu festivalde ki yüzlerce vatandaşını öldürmüş | Saldırı, işgal ordusuna ait helikopterlerin kamera kayıtlarıyla görüntülendi 3

İSRAİL PİLOTLARINDAN BOMBA İTİRAF
Diğer yandan 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları tarafından düzenlenen "Aksa Tufanı Operasyonu" sırasında yaşanan karışıklığa müdahalede bulunan İsrail ordusuna ait helikopter pilotlarının ifadelerine ortaya çıktı.

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