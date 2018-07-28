10 soruda evangelizmin amacı
ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik tehdidinin gerekçesi evangelist papaz Brunson'du. Amerika'da evangelistler skandal Kudüs kararıyla birlikte İsrail'in yahudi ulus devletinin de önünü açan Ortadoğu'yu dizayn etmeye yönelik saldırgan politiakalar uyguluyor. Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidinin perde arkasında da siyonist evangelistler mi var? İşte yanıtı
KİMLER BU EVANGELİSTLER?
Evangelist kilisesi ABD'de etkin bir inanış. Özetle evangelistlere siyonist hristiyanlar deniyor. ABD'de de yönetimler evangelist akıma bağlılar. Özellikle Reagen döneminden itibaren Baba Bush'la gelişen bu akım 11 Eylül 2001 ile birlikte oğul Bush döneminde rayına oturdu.
ABD KONGRESİNİN YAPTIRIM BASKISINDA FETÖ ETKİSİ DE VAR MIYDI?
Papaz Brunson'un Türkiye'de tutuklu olması ve bu süreçte Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç mutabakatı ile F35 savaş uçaklarının satışı, kongreyi harekete geçirdi. Son bir yıldır en az üç kez Trump'a "Türkiye'ye yaptırım uygulanması" yönünde tasarı hazırlandı.