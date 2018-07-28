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10 soruda evangelizmin amacı

ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik tehdidinin gerekçesi evangelist papaz Brunson'du. Amerika'da evangelistler skandal Kudüs kararıyla birlikte İsrail'in yahudi ulus devletinin de önünü açan Ortadoğu'yu dizayn etmeye yönelik saldırgan politiakalar uyguluyor. Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidinin perde arkasında da siyonist evangelistler mi var? İşte yanıtı

27 Temmuz 2018 Cuma, 16:57:33 Güncelleme: 17:26:49
10 soruda evangelizmin amacı
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10 soruda evangelizmin amacı

TÜRKİYE'Yİ ASLINDA KİMLER TEHDİT EDİYOR?

Papaz Brunson hakkında PKK ve FETÖ terör örgütlerine yardımdan dolayı hukuki bir süreç var. Papaz Brunson bir evangelist. Brunson üzerinden Türkiye'yi yaptırımla tehdit edenler de bunlar.

10 soruda evangelizmin amacı
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10 soruda evangelizmin amacı

KİMLER BU EVANGELİSTLER?

Evangelist kilisesi ABD'de etkin bir inanış. Özetle evangelistlere siyonist hristiyanlar deniyor. ABD'de de yönetimler evangelist akıma bağlılar. Özellikle Reagen döneminden itibaren Baba Bush'la gelişen bu akım 11 Eylül 2001 ile birlikte oğul Bush döneminde rayına oturdu.

10 soruda evangelizmin amacı
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10 soruda evangelizmin amacı

TRUMP'I EVANGELİSTLER Mİ YÖNLENDİRİYOR?

ABD başkanı Trump'ın en büyük oy ve destek aldığı kitle evangelistler. ABD'de siyonist evangelist çizgisi 2001'den bu yana küresel emperyalizme yön veren bir güç haline geldi

10 soruda evangelizmin amacı
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10 soruda evangelizmin amacı

Trump'ın Türkiye ile kurduğu yakın ilişkiden rahatız olan ve ABD Kongresinde de etkili olan bu yapı, aylardır Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda baskı yapıyordu.

10 soruda evangelizmin amacı
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10 soruda evangelizmin amacı

ABD KONGRESİNİN YAPTIRIM BASKISINDA FETÖ ETKİSİ DE VAR MIYDI?

Papaz Brunson'un Türkiye'de tutuklu olması ve bu süreçte Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç mutabakatı ile F35 savaş uçaklarının satışı, kongreyi harekete geçirdi. Son bir yıldır en az üç kez Trump'a "Türkiye'ye yaptırım uygulanması" yönünde tasarı hazırlandı.

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