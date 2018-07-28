10 soruda evangelizmin amacı

ABD KONGRESİNİN YAPTIRIM BASKISINDA FETÖ ETKİSİ DE VAR MIYDI?

Papaz Brunson'un Türkiye'de tutuklu olması ve bu süreçte Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç mutabakatı ile F35 savaş uçaklarının satışı, kongreyi harekete geçirdi. Son bir yıldır en az üç kez Trump'a "Türkiye'ye yaptırım uygulanması" yönünde tasarı hazırlandı.