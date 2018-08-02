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ABD’nin Türkiye’ye müdahale girişimleri

3 Ağustos 2018 Cuma, 00:02:01 Güncelleme: 00:36:39
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ABD’nin Türkiye’ye müdahale girişimleri

Skandal yaptırım kararıyla Türkiye'ye adeta ekonomik savaş açan ABD'nin bu saldırısı ilk değil.

ABD, yıllar boyunca Türkiye'nin her ekonomik ve siyasi atılımlarında, gerek istihbarat örgütleri aracılığıyla gerekse içeride beslediği FETÖ gibi ihanet içinde bulunan gruplarla, Türkiye'ye diz çöktürmek, boyun eğdirmek için kirli oyunlarını sergiledi.

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ABD’nin Türkiye’ye müdahale girişimleri

GEZİ OLAYLARI
Bu kirli operasyonlardan birisi ABD merkezli FETÖ'nün emniyet birimlerindeki hainleri ve dış kaynaklı provokatörlerle kışkırtılan Gezi Olayları...

Provokasyona ABD merkezli "sivil toplum örgütleri" ve ABD merkezli gazeteler destek verdi, yarattıları algılarla Türkiye'yi kaosa sürükleme peşine düştü...

Türkiye tarihinin en düşük faizi Gezi olaylarından hemen önce %6.5 ile gerçekleşmişti!

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ABD’nin Türkiye’ye müdahale girişimleri

17-25 ARALIK İHANETİ
17-25 Aralıkta yine FETÖ, ayrgı ve emniyet birimlerine sızdırdığı hainlerce tezgahlanan kumpasları ile Türkiye'ye diz çöktürme peşine düştü..

Bu süreçte de ABD, kumpaslara destek verdi, medya organlarıyla algı yaratarak meşru hükümete darbe teşebbüsünü körükledi!

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ABD’nin Türkiye’ye müdahale girişimleri

ABD'nin Türkiye'ye karşı kurulan ihanet şebekesinde görevli isimleri, hain FETÖ ile el ele vererek montaj-dublaj tapelerle meşru hükümete darbe peşine düştü...

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ABD’nin Türkiye’ye müdahale girişimleri

17-25 Aralık darbe girişimi başarısız olunca, hainler hazırladıkları sahte şantaj ve montaj belgelerine dayalı kumpas dosyalarını ABD'ye kaçırdı.

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