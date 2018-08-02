ABD’nin Türkiye’ye müdahale girişimleri

Skandal yaptırım kararıyla Türkiye'ye adeta ekonomik savaş açan ABD'nin bu saldırısı ilk değil.



ABD, yıllar boyunca Türkiye'nin her ekonomik ve siyasi atılımlarında, gerek istihbarat örgütleri aracılığıyla gerekse içeride beslediği FETÖ gibi ihanet içinde bulunan gruplarla, Türkiye'ye diz çöktürmek, boyun eğdirmek için kirli oyunlarını sergiledi.