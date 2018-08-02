ABD’nin Türkiye’ye müdahale girişimleri
Skandal yaptırım kararıyla Türkiye'ye adeta ekonomik savaş açan ABD'nin bu saldırısı ilk değil.
ABD, yıllar boyunca Türkiye'nin her ekonomik ve siyasi atılımlarında, gerek istihbarat örgütleri aracılığıyla gerekse içeride beslediği FETÖ gibi ihanet içinde bulunan gruplarla, Türkiye'ye diz çöktürmek, boyun eğdirmek için kirli oyunlarını sergiledi.
GEZİ OLAYLARI
Bu kirli operasyonlardan birisi ABD merkezli FETÖ'nün emniyet birimlerindeki hainleri ve dış kaynaklı provokatörlerle kışkırtılan Gezi Olayları...
Provokasyona ABD merkezli "sivil toplum örgütleri" ve ABD merkezli gazeteler destek verdi, yarattıları algılarla Türkiye'yi kaosa sürükleme peşine düştü...
Türkiye tarihinin en düşük faizi Gezi olaylarından hemen önce %6.5 ile gerçekleşmişti!