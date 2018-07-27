Donald Trump Karlie Kloss ile akraba oluyor! Karlie Kloss kimdir?
ABD Başkanı olmasından daha çok skandallarıyla gündeme gelen Donald Trump ünlü mankan Karlie Kloss ile akraba oluyor. Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner, Karlie Kloss ile nişanlandı ve düğün hazırlıklarına başladı.
27 Temmuz 2018 Cuma, 10:32:30 Güncelleme: 11:07:05
Donald Trump Karlie Kloss ile akraba oluyor! Karlie Kloss kimdir?
ABD Başkanı Donald Trump ünlü top model Karlie Kloss ile damadı sayesinde akraba oluyor.
Donald Trump Karlie Kloss ile akraba oluyor! Karlie Kloss kimdir?
Ünlü manken Kloss, altı senelik birlikteliğin ardından Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner ile nişanlandı.
Donald Trump Karlie Kloss ile akraba oluyor! Karlie Kloss kimdir?
People Dergisi'nin haberine göre Kloss, koyu Yahudi olmasıyla bilinen Kushner ile nişanlanmadan yaklaşık 1 ay kadar önce din değiştirerek Yahudiliğe geçiş yaptı.
Donald Trump Karlie Kloss ile akraba oluyor! Karlie Kloss kimdir?
33 yaşındaki Joshua Kushner, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in küçük kardeşi. Salı günü manşetlere düşen haberlere göre 25 yaşındaki manken Kloss ile Kushner geleneksel bir törenle Yahudi dinine uygun bir düğünle dünyaevine girecek.
Donald Trump Karlie Kloss ile akraba oluyor! Karlie Kloss kimdir?
Yahudi cemaatine yakın olmasıyla bilinen Şalom'un verdiği habere göre Karlie Kloss birlikteliğin başlangıcında Yahudiliğe geçmeye pek sıcak bakmasa da sonradan fikrini değiştirerek Yahudi olmayı kabul etti.