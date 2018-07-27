Donald Trump Karlie Kloss ile akraba oluyor! Karlie Kloss kimdir?

ABD Başkanı olmasından daha çok skandallarıyla gündeme gelen Donald Trump ünlü mankan Karlie Kloss ile akraba oluyor. Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner, Karlie Kloss ile nişanlandı ve düğün hazırlıklarına başladı.

27 Temmuz 2018 Cuma, 10:32:30 Güncelleme: 11:07:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





