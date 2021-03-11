Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvurusunda gerekli belgeler neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Alacağı ev, araç için ya da eğitim, iş kurma, farklı bir borcunu ödeme, yatırım yapmak gibi daha pek çok sebebe bağlı olarak çekilebilecek krediler mevcut. Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinin özellikleri ve gerekli evrakların neler olduğunu haberimizde bulabilirsiniz.