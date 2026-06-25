Galatasaray'dan Süper Lig harekatı! Transferin 2 gözdesi listede

Ümit Akdağ için Corendon Alanyaspor'un en az 6 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği aktarıldı.

Muhammet Taha Şahin Rizespor'un gözde isimlerinden biri

TAHA ŞAHİN LİSTEDE

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, sağ bek transferi için Muhammet Taha Şahin'i yakından takip ediyor. Çaykur Rizespor'un, 24 yaşındaki futbolcu için en az 2 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu öğrenildi. Transferin gerçekleşme ihtimalinin ise Galatasaray'ın mevcut kadrosunda yaşanabilecek ayrılıklara bağlı olduğu ifade edildi.