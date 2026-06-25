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Galatasaray'dan Süper Lig harekatı! Transferin 2 gözdesi listede

Yeni sezon transfer çalışmalarını temmuz ayı başında hızlandırmaya hazırlanan Galatasaray, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların gündeminde Muhammet Taha Şahin ile Ümit Akdağ yer alıyor.

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Galatasaray'dan Süper Lig harekatı! Transferin 2 gözdesi listede
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  • Galatasaray, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için Çaykur Rizespor'dan Muhammet Taha Şahin ve Corendon Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı transfer listesine ekledi.
  • Muhammet Taha Şahin için Çaykur Rizespor'un 2 milyon euro bonservis beklentisi bulunurken, transferin gerçekleşmesi mevcut kadrodaki ayrılıklara bağlı.
  • Roland Sallai ya da Wilfried Singo'nun ayrılması halinde Muhammet Taha Şahin transferinin öncelik kazanabileceği belirtiliyor.
  • Ümit Akdağ için Corendon Alanyaspor'un en az 6 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği aktarıldı.
  • Galatasaray'ın yabancı stoper transferi yapmaması durumunda Ümit Akdağ seçeneğinin öne çıkabileceği ifade edildi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer planlaması sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kadro yapılanması kapsamında yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken, transfer listesine iki yeni isim ekledi.

Galatasaray'ın gündeminde Çaykur Rizespor forması giyen Muhammet Taha Şahin ile Corendon Alanyaspor'un savunma oyuncusu Ümit Akdağ bulunuyor.

Muhammet Taha Şahin Rizespor'un gözde isimlerinden biriMuhammet Taha Şahin Rizespor'un gözde isimlerinden biri

TAHA ŞAHİN LİSTEDE

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, sağ bek transferi için Muhammet Taha Şahin'i yakından takip ediyor. Çaykur Rizespor'un, 24 yaşındaki futbolcu için en az 2 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu öğrenildi. Transferin gerçekleşme ihtimalinin ise Galatasaray'ın mevcut kadrosunda yaşanabilecek ayrılıklara bağlı olduğu ifade edildi.

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SALLAI VEYA SINGO AYRILIRSA ALINACAK

Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai ya da Wilfried Singo ile yolların ayrılması halinde Muhammet Taha Şahin transferinin öncelik kazanabileceği belirtiliyor. Yönetimin, kadro planlamasını bu doğrultuda şekillendirdiği kaydedildi.

Ümit Akdağ birçok takımı peşinden koşturuyorÜmit Akdağ birçok takımı peşinden koşturuyor

ÜMİT AKDAĞ İÇİN YÜKSEK BONSERVİS

Galatasaray'ın transfer listesindeki bir diğer isim ise Corendon Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ oldu. Akdeniz ekibinin genç savunmacı için pazarlıklara en az 6 milyon euro bonservis bedeliyle başlamayı planladığı aktarıldı.

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STOPER PLANLAMASINA GÖRE KARAR VERİLECEK

Sarı-kırmızılıların yabancı bir stoper transferi gerçekleştirmemesi durumunda Ümit Akdağ seçeneğinin öne çıkabileceği ifade edildi. Teknik heyetin, genç futbolcuyu Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabetine girebilecek isimlerden biri olarak değerlendirdiği belirtilirken, transfer çalışmalarının temmuz ayının başında hız kazanması bekleniyor.

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